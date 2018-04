Regio donderdag, 5 april 2018

Commandant vliegbasis: geen vrees voor banen Leeuwarden - Arnoud Stallmann, commandant van Vliegbasis Leeuwarden, vreest niet voor banenverlies op Vliegbasis Leeuwarden door de komst van de F-35 (JSF). Zijn voorganger Denny Traas sprak die zorgen vorig jaar uit in het Friesch Dagblad . Nederland is momenteel bezig de verouderde F-16 te vervangen door de F-35. Er worden in totaal 37 nieuwe straaljagers aangeschaft. Nederland heeft nu in totaal 68 F-16’s. Doordat de luchtmacht minder vliegtuigen heeft, is ook minder personeel nodig, zo was de verwachting van Traas. Landelijk ging het volgens Traas om honderden banen. Wel meldde hij dat de precieze effecten voor Leeuwarden nog onbekend waren. Bij de recent gepubliceerde Defensienota is geen geld vrijgemaakt voor meer F-35’s, waardoor dat aantal in ieder geval de komende jaren op 37 vliegtuigen blijft steken. Desalniettemin maakt Stallmann zich weinig zorgen. ,,Er wordt wel extra geïnvesteerd in de lucht-grondbewapening van de F-35 en er wordt geïnvesteerd in de mensen." Ook benadrukt Stallmann dat de komende jaren twee onbemande vliegtuigen van het type MQ-9 Reaper naar Leeuwarden komen, wat voor extra banen zorgt. ,,En misschien komen er op de lange termijn wel extra F-35’s." Stallmann beaamt wel dat er onzekerheid is onder zijn personeel. ,,Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. Het kan zijn dat mensen elders bij Defensie komen te werken." De precieze invulling wordt de komende jaren verder ingevuld. Stallmann bekijkt het ook van een andere kant. ,,We zitten midden in een transitie naar een nieuwe straaljager, dat maken we maar eens per veertig jaar mee. En nu eigenlijk twee keer, met de Reaper. Dat is ook een móóie periode." Meer over de vliegbasis en de komende oefening Frisian Flag in het Friesch Dagblad van 5 april

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties