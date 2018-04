Regio donderdag, 5 april 2018

Vrolijkheid blijft op de laatste Biningsdei

Drachten - Natuurlijk is het treurig dat dit de allerlaatste keer is dat de vrouwen van de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (Friese CPB) zo bij elkaar zijn. Want gisteren werd de Friese CPB opgeheven, op de allerlaatste Biningsdei in de Lawei in Drachten die georganiseerd werd.

Maar dat op zichzelf treurige gegeven weerhoudt de vrouwen er niet van er een gezellige en vrolijke dag van te maken. Als vanouds weerklinkt deze woensdagmorgen het geroezemoes en gelach in de foyer van De Lawei in Drachten, als de vrouwen daar hun gezamenlijke lunch hebben. Bij de verschillende kraampjes staan ze in de rij om kunstwerken te bekijken of een boek te kopen van spreekster Tineke Beishuizen.

Beishuizen heeft haar publiek van enkele honderden vrouwen in de grote zaal van de Lawei de uren daarvoor verteld over haar leven en de honderden columns die zij voor het blad Libelle schreef. Op lichtvoetige en humoristische wijze stipte Beishuizen daarin allerlei herkenbare onderwerpen aan: opgroeiende kleine kinderen of voor het eerst gaan kamperen met je man terwijl je geen kampeerder bent. Beishuizen: ,,Moest ik echt in zo’n omgekeerde puntzak slapen? En dan met zo’n handdoek over je arm in de rij staan bij de douche. Nee, kamperen is niets voor mij."

Maar ook zwaardere onderwerpen benoemt ze, zoals het zorgen voor haar demente moeder en de scheiding van haar eerste man. Beishuizen: ,,Dan wil je het liefst onder een dekbed kruipen en wachten tot de pijn minder wordt."

Geregeld weet ze de zaal tot een schaterlach te verleiden. En, soms dan, tot een bijna besmuikte lach van herkenning. ,,Mannen", zo zegt Beishuizen bijvoorbeeld, ,,ik vind het fijn dat ze er zijn, maar ik vind ze soms ook wat zielig. We geven ze het gevoel dat ze heel wat kunnen, maar ondertussen regelt de vrouw natuurlijk alles." Een goede vriendin is volgens haar dan ook ,,onontbeerlijk." ,,Want die is eerlijk op een milde manier."

Goede vriendinnen zitten er genoeg in de zaal. Veel vrouwen komen samen naar de Biningsdei, blijkt in de pauze tussen het ochtendprogramma met lezing en het middagprogramma met cabaret. ,,Met zijn veertienen zijn we hier", vertelt bijvoorbeeld Rinske Kooistra uit Tzummarum. Ze maken er samen een gezellige dag van.

Want er mag dan een einde komen aan de jaarlijkse traditie van de Biningsdei, de onderlinge band tussen de vrouwen blijft plaatselijk in elk geval bestaan. De afdelingen gaan door, alleen het overkoepelende bestuur is opgeheven. Dat is jammer inderdaad. ,,Maar we blijven elkaar gewoon zien", weet Kooistra.

