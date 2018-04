Regio woensdag, 4 april 2018

Groot onderhoud aan probleembrug Kornwerderzand - In de afgelopen jaren stond het verkeer geregeld stil voor en op de Afsluitdijk vanwege een storing aan de noordbrug bij de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Rijkswaterstaat installeert volgende week onder andere een automatisch koelsysteem dat moet voorkomen dat het brugdek bij warme dagen uitzet en vast komt te zitten. Verder wordt de aandrijflijn vervangen. Bij de renovatie bleek dat deze aan het einde van de levensduur was. Ook worden de scheuren in het asfalt van het brugdek gerepareerd en wordt de brug tenslotte opnieuw gebalanceerd. Het werk duurt in elk geval tot en met 26 april. Automobilisten kunnen tijdens de werkzaamheden alleen over de zuidelijke draaibrug en moeten tijdens de spits rekening houden met een vertraging van tien tot dertig minuten. Omdat er enkele testen moeten worden uitgevoerd, gaat de omleiding voor het verkeer vandaag al in. Tijdens de werkzaamheden is er beperkt of geen scheepvaartverkeer mogelijk. Dat komt omdat de werkzaamheden aan de brug voornamelijk in gesloten stand moeten worden uitgevoerd. Scheepvaartverkeer kan omvaren via de Stevinsluizen bij Den Oever. Storingen De bruggen zijn onlangs gerenoveerd, maar kampten de laatste jaren vaak met hinder. In 2016 waren er zeventien storingen in het eerste half jaar. Een keer stond het verkeer urenlang vast in de hitte, waardoor het Rode Kruis werd ingezet om flesjes water uit te delen en moest de brandweer eraan te pas komen om het brugdek nat te maken, zodat het uitgezette brugdek kon krimpen en weer dicht kon. Vanwege de vele storingen werd een monteur op stand by gezet om bij storingen in te springen. De situatie leidde tot boosheid bij onder meer het provinciebestuur en ook werden er Kamervragen gesteld over de situatie. Toenmalig minister Melanie Schulz van Haegen regelde onder andere dat er een koelteam werd ingezet op warme dagen. Mensen met een tuinslang moesten het wegdek koel houden. Vanwege de aanhoudende problemen is uiteindelijk besloten om het grootschalige onderhoud, dat aanvankelijk pas later op het programma stond, naar voren te halen. Sylvia de Bres van Rijkswaterstaat hoopt dat de storingen met de maatregelen verleden tijd zijn. Maar garanties zijn er niet. ,,Er kan een printplaat stuk gaan of een kabel blijven hangen." Dit gebeurde begin dit jaar nog bij de Stevinsbrug bij Den Oever, waardoor het verkeer vanaf Noord-Holland vier uur vast kwam te staan. Daarna duurde het nog een week voordat het probleem definitief was opgelost, omdat een reserveprintplaat niet op voorraad was.

