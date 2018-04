Regio woensdag, 4 april 2018

Irritatie over gasdeal in Achtkarspelen Kootstertille - Achtkarspelen is ontstemd over de overgang van gaswinningsvergunningen in de gemeente van gaswinner NAM naar Vermilion. De NAM had vooraf toestemming moeten vragen aan de gemeente, schrijft wethouder Klaas Antuma in een memo aan de raad. Toch komt hij tot de conclusie dat juridische stappen zinloos lijken. Drie weken geleden werd bekend dat de NAM zijn eigendommen en vergunningen in het gebied rond Kootstertille, waaronder 24 gasputten, heeft overgedragen aan Vermilion. Als onderdeel van die afspraak ging ook het gasbehandelingsstation aan de Westkern in Kootstertille naar Vermilion. De grond van dat station, zo’n 3,9 hectare, huurde de NAM van de gemeente Achtkarspelen. In de huurovereenkomst is opgenomen dat een overdracht alleen mogelijk is na toestemming van de gemeenteraad. Daar heeft de NAM niet om gevraagd, stelt de wethouder. ‘Ondanks het feit dat de NAM op de hoogte was van de benodigde toestemming van de gemeenteraad van Achtkarspelen, vernam het college tot zijn verbazing dat de feitelijke activiteiten reeds zijn overgedragen aan Vermilion’, staat in de memo. Vermilion ziet meer toekomst dan de NAM in kleine velden zoals die in Achtkarspelen. De verwachting is dan ook dat de velden na de overname verder zullen worden leeggepompt dan in het geval de NAM ze zou blijven exploiteren. De gemeenteraad moet nu alsnog instemmen met de overdracht. Antuma verwacht niet dat daarmee een juridisch houdbare mogelijkheid ontstaat om de overdracht terug te draaien. De gemeente zou voor een weigering geen gegronde redenen hebben. ,,Ik vermoed dat het moeilijk wordt om hieronder uit te komen."

