Regio woensdag, 4 april 2018

Taxibedrijf schaft AEDís aan

Kollumerzwaag - De dertien rolstoelbussen en taxiís die Taxi NOF uit Kollumerzwaag gebruikt voor het WMO- en leerlingenvervoer in de regio hebben sinds kort allemaal een AED (automatische externe defibrillator).

Dagelijks krijgen driehonderd mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans om dit te overleven stijgt met 44 procent als er binnen zes minuten een AED kan worden ingezet.

Directeur Jessica van der Heiden, sinds jaar en dag gecertificeerd reanimatie-instructeur, heeft de chauffeurs zelf opgeleid voor het reanimeren. Volgens haar is het bedrijf nu het eerste taxibedrijf met AEDís in de wagens.

Het idee ontstond afgelopen zomer. ,,Ik wie al jierren ynstrukteur, mar hie noch noait by in reanimaasje west." Maar op die tweede juli kwam ze er pas echt achter hoe belangrijk het is om snel te kunnen reanimeren en hoe ingrijpend zoín situatie is. ,,Ik wie op dat stuit ek dwaande mei de oanbesteging fan it taksiferfier en doe betocht ik dat it ek moai wÍze soe as we in AED op de buskes hawwe soene."

Het voornemen leverde slechts een paar punten op en de aanschaf van de AEDís en de cursussen kosten het bedrijf een slordige dertigduizend euro. Maar dat betekent niet dat ze alle chauffeurs laat slagen. ,,Der binne guon sakke. Dy kinne net op it WMO en learlingeferfier sitte."

De chauffeurs zijn via het meldpunt oproepbaar als ze in de taxi sitte. ,,Wat se yn har frije tiid wolle en dogge, meie se fansels sels witte." De kans is dus aanwezig dat ze onderweg een oproep krijgen. De klanten hoeven echter niet bang te zijn dat ze ongewild toeschouwer worden bij een reanimatie. ,,Benammen learlingen fan it spesjaal Żnderwiis kinst it net oandwaan har dÍrmei te konfrontearjen." Een reanimatie is namelijk behoorlijk traumatisch.

Voor de chauffeurs kan een oproep een ethisch dilemma betekenen, maar Van der Heiden vindt dit niet opwegen tegen de voordelen van een AED aan boord. ,,Der kin ek wat mei ķs klanten komme."

