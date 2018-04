Economie woensdag, 4 april 2018

Bedrijven wijzen nieuwe locaties aan voor zandwinning op Noordzee

Leeuwarden - Zandwinbedrijven en Rijkswaterstaat willen de komende tien jaar maximaal ruim driehonderd miljoen kubieke meter zand oppompen uit de Noordzee. Het moet worden gebruikt voor de bouw en voor het in stand houden van de kustlijn.

De Noordzee vormt al decennia een belangrijke bron van zand voor zowel de bouwsector als Rijkswaterstaat. Het Noordzeezand wordt in de bouw gebruikt als ophoogzand, bijvoorbeeld bij woningbouwlocaties, bedrijventerreinen of wegen. Rijkswaterstaat gebruikt het om op te spuiten voor de kust of op het strand, het zogenoemde suppletiezand.

De zandwinners moeten een lang vergunningentraject doorlopen voordat ze met de zandwinning kunnen beginnen. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan, de zogeheten milieueffectrapportage, moet worden hernieuwd voor de komende periode van tien jaar. De nieuwe rapportage, die sinds vorige week openbaar is, bevat de beoogde nieuwe zandwinlocaties.

Het is de bedoeling dat de komende jaren maximaal zo’n driehonderd miljoen kubieke meter zand wordt gewonnen van de bodem van de Noordzee. Ruwweg de helft daarvan moet worden gebruikt als ophoogzand en wordt gewonnen door commerciële zandwinners. De andere helft wordt door Rijkswaterstaat gebruikt als suppletiezand.

In de nieuwe onderzoeken zijn de gevolgen van de zandwinning uitgebreid in kaart gebracht voor twee alternatieven: enkele tientallen zandwinlocaties zo dicht mogelijk bij de kust en locaties die juist zo ver mogelijk uit de kust liggen. Op deze manier moeten de locaties worden gevonden met de kleinste negatieve effecten. De onderzoeken zijn uitgevoerd door ingenieursbedrijf Sweco, in opdracht van de zandwinners.

De locaties zijn geselecteerd op basis van onder andere geschiktheid van de bodem en de ruimte die er is op zee. Zo is het niet ideaal als er een scheepvaartroute in de buurt zit. Ook speelt de afstand mee die de sleephopperzuigers (de schepen die het zand opzuigen) moeten varen tot de haven of tot de beoogde opspuitstranden. De locaties liggen allen binnen Nederlandse territoriale wateren, dus binnen twaalf mijl van de kust, en daar waar de zee minstens twintig meter diep is.

Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieursbedrijf Sweco, in opdracht van de zandwinbedrijven. Sweco concludeert dat er wat omgevingseffecten betreft niet veel verschil is tussen de kust- en zeewaartse alternatieven. Er is sowieso sprake van vertroebeling en daardoor een negatief effect op de groei van zeewier. Maar dit effect is vooral van tijdelijke aard, net als het negatieve effect op de rest van het onderwaterleven in de Noordzee.

Op één vlak heeft zandwinning dichterbij de kust de voorkeur: dat leidt tot minder uitstoot omdat de schepen minder ver moeten varen. Bovendien kost de winning hier minder tijd en geld. Sweco en de zandwinners komen daarmee tot de conclusie dat winning dichtbij de kust de voorkeur heeft. Wel willen ze de mogelijkheid houden op de zeewaartse locaties zand te winnen, voor het geval dat een of meerdere beoogde locaties niet geschikt blijken te zijn.

De rapportage is de eerste stap in het bepalen van de nieuwe zandwingebieden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) moet nu beoordelen of een ontgrondingsvergunning kan worden afgeven. Vervolgens kunnen de zandwinbedrijven individuele vergunningen aanvragen.

