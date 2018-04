Regio dinsdag, 3 april 2018

Een informateur kost dit keer amper geld

Leeuwarden - De helft van de Friese gemeenten kiest dit keer voor een externe informateur. De kosten komen nu echter niet op het conto van de externe informateur, maar op dat van de externe notulist of een externe schrijver.

Twee biertjes en een gehaktbal. Dat is de declaratie die informateur Hein Kuiken voornemens is om in te dienen bij Harlingen. ,,De informatiegesprekken kosten veel tijd", geeft Kuiken toe. ,,Ik zie mijn agenda dan ook met lede ogen aan, maar het hoort er nu eenmaal bij."

Net als in 2014 voert Kuiken het werk als informateur pro deo uit. Een groot verschil met 2010 toen de gemeente nog 17.000 euro uittrok voor een externe informateur. ,,De situatie was toen ook complex vanwege het gedoe rond de nieuwe partij Frisse Wind." Dat was een van de grootste partijen maar die had geen vertrouwen in samenwerking met de overige partijen wat de formatie bemoeilijkte. ,,De hoge kosten die de externe informateur met zich meebracht was een van de redenen om het later zelf op te pakken. Bovendien is de situatie nu zeer overzichtelijk in Harlingen."

Declaratie

Leeuwarden sprong er in 2014 uit met een declaratie van ruim 12.000 euro van externe informateur Jouke de Vries, de huidige decaan van Campus Fryslân. Voor de formatie kreeg De Vries nogmaals dat bedrag, wat een totale declaratie van meer dan 25.000 euro opleverde. De Vries was door toenmalig lijsttrekker Henk Deinum van de PvdA gevraagd vanwege zijn bestuurskundige kennis.

,,Leave santjin", verzucht de huidige fractievoorzitter Lutz Jacobi bij het horen van deze bedragen. ,,Ik fyn soks űnsin." Zij nam in november voormalig PvdA-wethouder Bert Otten uit Hengelo als informateur in de arm die alleen een reiskostenvergoeding vroeg. ,,Ik ken him goed. Hy is in kundich man dy’t in protte fan it so-sjaal domein ôfwit, in wichtich űnderwerp foar Ljouwert. Hengelo is in stęd mei in ferlykbere problematyk. Mar as hy ek sa’n bedrach frege hie, dan hie ik him net oannommen."

Otten werd onlangs aangesteld als externe informateur voor Heerenveen. Hij schat het werk in op veertig uren: gesprekken met de burgemeester, griffier, fracties en het opstellen van een rapport. ,,Voor Leeuwarden ben ik er een paar avonden en zaterdagen mee zoet geweest. Maar ik doe het graag. Het is een eer als je gevraagd wordt en ik draag de lokale democratie een warm hart toe. De gemeente is de eerste overheid, het is mooi om een bijdrage te leveren."

Een argument dat veel wordt aangedragen om een externe informateur in de arm te nemen, is dat deze met een frisse blik naar de politieke situatie in een gemeente kan kijken. Jan Jitse Visser, fractievoorzitter van het CDA en beoogd wethouder in Dantumadiel, was vier jaar geleden informateur. ,,Nu hebben we, ook na overleg met de andere partijen, gekozen voor een externe informateur. De afgelopen jaren liepen in de raad de discussies soms hoog op over wel of niet gemeentelijk fuseren met Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel. Dan is een informateur die wat op afstand staat beter." Feanwâldster en oud-burgemeester Arie Aalberts is aangenomen als informateur van Dantumadiel.

