Festival in Koarnjum ziet zichzelf als voortuin LF2018 Koarnjum - In Koarnjum is gisteren Grien Festival geopend. Het festival duurt twee weken en wordt georganiseerd door de Stichting Martenastate, Túnmanswente, Dorpshuis De Bining en de Nicolaaskerk. Het festival is een combinatie van natuur- en cultuurbeleving, exposities, lezingen, muziek, lokale gerechten, kinderactiviteiten en excursies. De organisatoren noemen het festival ‘de kleurrijke voortuin van Culturele Hoofdstad 2018’. Tijdens het festival is er elke dag iets te doen. In de weekeinden zijn er familiebrunches met tal van activiteiten in het park bij Martenastate. Het slotconcert op 15 april wordt in de Nicolaaskerk verzorgd door Liuwe Tamminga, internationaal vermaard kerkorganist. Voorzitter Henk Buith van Stichting Martenastate kondigde gisteren de uitbreiding van het stinzenflorapark bij Martenastate aan. Beheerder It Fryske Gea heeft een plan gemaakt, samen met andere deskundigen. Het werk duurt ongeveer twee jaar.

