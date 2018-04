Regio dinsdag, 3 april 2018

Brandlucht door paasvuren in Duitsland Leeuwarden - De paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland hebben zondag een vrij sterke brandlucht veroorzaakt in verschillende plaatsen in Fryslân. De brandlucht was onder meer te ruiken in Leeuwarden en Noordoost-Fryslân. De rook van de paasvuren werd door de oostenwind naar het westen gedreven. Op sociale media klaagden meerdere mensen over de brandlucht in de provincie. Die was hier en daar ook zaterdagavond al te ruiken. Op een grafiek van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit kon de invloed van de rook worden afgelezen. Bij meetstation Kollumerzwaag-Hooge Zuidwal aan de Friese grens werd een forse toename van fijnstof gemeten. De luchtkwaliteit was hier op bepaalde momenten slecht. Door de meer noordelijke wind van zondag nam de overlast in de loop van de dag af. De meeste paasvuren in Nederland werden zondagavond ontstoken. Dit gold ook voor het grote paasvuur van oudejaarsvereniging Vesuvius in Elsloo.

