Economie dinsdag, 3 april 2018

Einde aan een eeuw caféhistorie de Ossekop

Leeuwarden - Na het vertrek van Auke Rauwerda uit het centrum van Leeuwarden, sloot dit weekeinde opnieuw een historische zaak in de binnenstad de deuren. Café de Ossekop, ofwel Eijgelaar, is na 106 jaar definitief dicht.

Waling Bloembergen kwam als twintigjarige voor het eerst in het café en bleef 52 jaar lang stamgast. ,,Het is een echt stamcafé. Geen herrie, geen muziek maar rustig praten, een biertje, een biljartje." Bloembergen staat deze laatste zaterdag in het 106-jarig durende bestaan van de Ossekop achter de bar, samen met zijn vriend Rinus Schot. Waling en Rinus zijn ‘Vrienden van de Ossekop’ en houden de kroeg de laatste maanden samen met andere vrijwilligers draaiende.

Eigenaar Willem Annee overleed in oktober vorig jaar. In de hoop een nieuwe koper te vinden, stonden de ‘Vrienden van de Ossekop’ achter de bar om de kroeg open te houden. Maar ondanks geruchten over belangstellenden - er zouden er vier zijn - is het nu voorbij. ,,De vrouw van Willem wil er niet mee door en dat is begrijpelijk. En met het sterven van Willem is de ziel van het café er ook uit."

In meer dan een eeuw tijd had de Ossekop slechts drie eigenaren. Klaas Eijgelaar begon in 1912 aan de Uniabuurt, zijn zoon Willem nam het van hem over en in 1996 kwam de schoonzoon van Willem Eijgelaar, Willem Annee, in de kroeg.

,,Ik ben een paar weken geleden nog bij Willem Eijgelaar geweest. Hij is nu 93 jaar maar hij moppert nog net zo hard als vroeger. Willem was een echte kroegbaas maar hij had zo zijn nukken. Als je andere mensen bier aanbood, zei hij dat die best zelf konden betalen."

Een van de belangrijkste kenmerken van de Ossekop was het optappen van het bier. Dat kostte tijd maar - zo wil het verhaal - dan kon je wel een knaak op de schuimkraag leggen, zonder dat die er doorheen zakte. ,,Sommigen duurde dat te lang dus die bestelden meteen maar een nieuwe als ze hun glas bier kregen. Willem Eijgelaar weigerde dat."

Met het sluiten van het café komt er ook voor Waling Bloembergen een einde aan een traditie: twee keer in de week even naar ‘Eijgelaar’. ,,Wij kwamen hier ruim vijftig jaar geleden voor het eerst met een voetbalteam van de Zwaluwen. Op het sportcomplex was nog geen kantine en dus gingen we hier na de training op woensdag een biertje drinken. En op de zaterdagen na de wedstrijden kwamen we hier ook. Met z’n twintigen", vertelt Bloembergen. ,,En nu zijn alleen Rinus en ik nog over. Twee zitten er in het verzorgingstehuis, de rest van de groep is overleden."

Veranderingen

In de Ossekop is het alsof de tijd ergens stil is blijven staan. Vorig jaar hebben de ‘Vrienden van de Ossekop’ een paar kleine veranderingen doorgevoerd. De fietsen van de stamgasten die altijd in de kroeg werden gestald, moesten buiten blijven, de gordijnen gingen open en her en der werd wat schilderwerk gedaan. Maar het plafond is - tien jaar na het rookverbod - nog steeds geel uitgeslagen, de toiletgroep heeft een museale uitstraling en de foto’s aan de wand tonen gasten door de decennia heen. ,,Voor de mensen die hier geregeld komen is het natuurlijk heel erg dat het dicht gaat. Kijk, daar aan die tafel zit de Eewal-groep. Die verhuizen naar de Friesche Club. En Rinus en ik gaan daar voortaan ook naar toe. Net als hier kun je daar praten, een biertje drinken en een biljartje leggen. Want die traditie om even te praten, een biertje te drinken en een biljartje te leggen: die geef ik niet op."

