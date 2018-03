Regio zaterdag, 31 maart 2018

Helft stoppende raadsleden weigert lintje

Leeuwarden - Veel Friese raadsleden zien af van een koninklijke onderscheiding bij hun vertrek, terwijl zij daar vanwege hun lange raadslidmaatschap wel recht op hebben. Uit een inventarisatie van het Friesch Dagblad blijkt dat nagenoeg de helft van deze raadsleden een lintje heeft geweigerd.

Raadsleden hebben wettelijk recht op een lintje als zij bij hun aftreden ten minste twaalf jaar zitting hebben gehad. Dat gold de afgelopen week voor 31 raadsleden. Nu blijkt dat zestien een lintje hebben gekregen of nog krijgen. De andere vijftien hebben het lintje geweigerd.

Een van de weigeraars is Remy Teunissen uit Damwâld, die twaalf jaar raadslid was voor de PvdA in Dantumadiel. Hij zegt dat hij niet enkel vanwege het halen van die grens een lintje wil hebben. ,,Het gaat er alleen om dat je twaalf jaar in de raad hebt gezeten. Dat vind ik niet de goede basis. Al heb je niets gedaan in die periode, dan nóg krijg je een lintje. Niet dat ik iets tegen lintjes heb: als ze mij morgen één zouden aanbieden, dan zou ik deze aannemen.” Als het maar om de maatschappelijke inzet gaat, vindt de PvdA’er.

Net als Jan Wolkers

Ook Wijbe Postma (FNP, Tytsjerksteradiel) zag af van een lintje. Hij zegt het gehele systeem van koninklijke onderscheidingen achterhaald te vinden: daarmee wordt volgens Postma ten onrechte van bovenaf onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers. ,,Sa lang at ús mem net in ûnderskieding krigen hat, hoech ik der ek net ien”, aldus Postma. ,,Lykas Jan Wolkers ea sein hat."

Opvallend is dat vooral bij de FNP veel weigeraars zijn: drie, terwijl slechts één raadslid wél een lintje wilde ontvangen. Bij andere partijen, ook de lokale, is het aantal voor- en tegenstanders redelijk verdeeld. Postma: ,,Miskien hat it dochs in byt-sje te krijen mei it ôfsetten tsjin de autoriteit. Einliks is dit dochs eat dat fan boppe-ôf oplein wurdt. De FNP stiet fansels foar it fan ûnderop wurkjen. Al wit ik dat fansels ek net seker, elkenien makket syn eigen ôfwaging.”

Geen moeite mee

Eddy de Groot van Ons Belang op Schiermonnikoog nam het lintje wél in ontvangst. ,,Ik heb zestien jaar in de gemeenteraad gezeten en dan voelt dit toch als een blijk van waardering”, zegt De Groot. Het is nooit in hem opgekomen te weigeren. ,,Je doet toch veel werk voor de gemeenschap. Ik heb er niet zoveel moeite mee dat het op deze manier gaat.”

Woordvoerder Marieke van Oss van de Kanselarij der Nederlandse Orden - de organisatie die lintjes verstrekt - zegt dat de grens van twaalf jaar in de wet is opgenomen omdat het anders lastig wordt om voor politiek werk een onderscheiding te verstrekken. ,,Zo hoeven we niet inhoudelijke politieke activiteiten te beoordelen.”

Van Oss zegt dat het geregeld voorkomt dat raadsleden een lintje weigeren, al heeft ook de Kanselarij daar niet helemaal zicht op. ,,Maar het aantal is nog niet zo groot dat we erover aan de bel trekken.”

