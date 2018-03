Regio zaterdag, 31 maart 2018

Kerk teleurgesteld over sluiting azc De protestantse gemeente Balk is teleurgesteld over het besluit het asielzoekerscentrum te sluiten. Wekelijks bezoeken zon dertig bewoners van het azc de zondagse kerkdienst. Een flink aantal azc-bewoners volgt bovendien de taallessen die door vrijwilligers van de kerk worden gegeven. ,,Wy fine it tige spitich dat it azc ticht giet. Mei guon asylsykers hawwe wy in goeie bn, zegt Berend Okma. Hij geeft iedere donderdag taalles aan asielzoekers en helpt de nieuwkomers ook bij andere dingen. Voor de kerkvrijwilligers is de aangekondigde sluiting overigens geen reden om te stoppen met de taallessen. ,,Wy gean gewoan troch. De laatste bewoners moeten in oktober uit het azc aan de Wikelerdyk zijn vertrokken. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit naast Balk nog tien azcs. Het COA brengt hiermee de landelijke opvangcapaciteit terug van 31.000 naar 27.000 mensen. De organisatie kiest hiervoor omdat de instroom van asielzoekers in Nederland daalt. Okma begrijpt de redenering van het COA, maar heeft er moeite mee. ,,It azc in Balk leit der kreas by. Ik ha wol oare azcs sjoen. Dat it COA dan krekt dit sintrum ticht docht, is wol apart. Stuk stiller Okma zal de asielzoekers gaan missen. Hij heeft een goed contact met de bewoners van het azc. De asielzoekers zullen worden overgeplaatst en dan wordt het veel moeilijker om elkaar te blijven zien. In de zondagse diensten wordt het een stuk stiller. ,,Op snein komme der gau tritich minsken t it azc nei tsjerke. Dy sille wy misse. Okma maakt zich zorgen over de statushouders die in Balk een woning hebben gekregen. Hij vertelt over een Iraans gezin dat veel bezoek krijgt van landgenoten uit het azc. ,,Dy gesellicheid reitsje sy kwyt. Dat kin wolris dreech foar harren wurde. Okma heeft zich voorgenomen om wat extra op het gezin te letten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties