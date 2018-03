Economie zaterdag, 31 maart 2018

Biogas Holland naar Drachten

Drachten - Biogas Holland uit Heerenveen trekt naar Drachten. De ontwerper, bouwer en beheerder van biogasinstallaties wil voor het eind van dit jaar in het nieuw te bouwen pand trekken op industrieterrein Azeven Noord. Het vloeroppervlak is vier keer zo groot als de huidige betrekking.

,,Onze tak van sport is erg groeiende. Het huidige pand in Heerenveen werd te klein dus zochten we wat meer ruimte", zegt mede-eigenaar Douwe Hoekstra. De kavel aan de Kelvinlaan in Drachten kwam vrij. ,,Drachten is het middelpunt van waar ik en mijn twee compagnons wonen: Damwâld, Haulerwijk en De Knipe. En zo houden we de afstanden woon-werkverkeer klein."

Biogas Holland is een ingenieursbureau dat alles rond biogasinstallaties regelt. Meestal heeft het werk te maken met de verwerking van afvalwater. Er worden opdrachten gedaan voor waterschappen, de grote industrie en overheden. Zo werd onlangs een opdracht gedaan voor waterschap Aa en Maas bij de renovatie van de rioolwaterzuivering Den Bosch. Het biogas dat daar vrij kwam bij de afvalwaterzuivering - via vergisting - kon worden gebruikt door de brouwerij van Heineken voor stoomopwekking. Hoekstra: ,,We bouwen installaties bij waterschappen. Sinds de jaren zeventig wordt daar al organisch materiaal vergist waarbij onder meer biogas ontstaat. Dat wordt weer in het eigen productieproces gebruikt en soms opgewaardeerd tot aardgas voor de industrie."

Kennisinzet

Biogas Holland merkt dat er veel kennis bij de waterschappen verdwijnt door vergrijzing. In de lacune van kennis van explosieveiligheid, toxische stoffen en energie komt Biogas Holland in beeld. Met een gascamera die lekkages opspoort voert het Heerenveense bedrijf ook veel inspectieopdrachten uit.

In 2014 startten de drie ingenieurs het bedrijf en inmiddels zijn er acht mensen aan de slag. Groei van personeel is met de nieuwbouw geen doel op zich. Een projectontwikkelaar bouwt het nieuwe pand waarin Biogas Holland plek krijgt voor kantoren, werkplaats en opslag. Er is in het bedrijfsgebouw straks ook plek voor andere ondernemingen.

