Woonwagenplan wekt woede in wijken Drachten Drachten - Het plan voor twee nieuwe woonwagenlocaties in Drachten stuit bij beide locaties op felle tegenstand. Bewoners van de wijken Vrijburgh en Fennepark stellen in afzonderlijke brieven aan de gemeenteraad dat ze overdonderd zijn door het plan. Ze vinden dat de gemeente Smallingerland op het voornemen moet terugkomen. De gemeente is al lange tijd op zoek naar extra ruimte voor woonwagenstandplaatsen. Eind februari besloot B en W dat de keuze voorlopig valt op twee locaties: in de wijk Vrijburgh tussen de straten Folgeren, Folgeralaan en Duizendblad, en in het groengebied tussen de Fennereed en de Waterbies. Op de locaties zouden respectievelijk twaalf en vijf standplaatsen komen, en daarnaast zou de bestaande locatie aan de Wetterwille met drie plaatsen worden uitgebreid. De bewoners van de wijken uiten in de brieven hun ongenoegen over de gang van zaken. 'Het gros van de bewoners van Vrijburgh (en naastgelegen buurten) is op z’n zachtst gezegd niet te spreken en zeer verrast over dit plan’, schrijft de Wijkraad Vrijburgh. De wijkraad stelt er al langere tijd op te wijzen dat de balans tussen zorgbewoners, sociale huurwoningen en vrije verkoop op dit moment niet goed is. Lees verder in het Friesch Dagblad van 31 maart 2018

