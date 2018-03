Regio vrijdag, 30 maart 2018

Minister stemt in met omstreden gasplan Pieterzijl Pieterzijl - De NAM lijkt te kunnen beginnen met de winning van aardgas uit het nieuwe veld bij Pieterzijl. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) wil instemmen met het omstreden plan, waarbij de gaswinner met behulp van fracking - het inspuiten van chemicaliën in de ondergrond – zo’n 250 miljoen kubieke meter aardgas wil winnen. Het gaat om het Fries-Groningse gasveld Pieterzijl Oost, ruwweg in de driehoek Warfstermolen-Munnekezijl-Pieterzijl. Vorig jaar werd al een protestactie gehouden in de streek, toen het voornemen van de NAM bekend werd. Verschillende overheden kwamen met een negatief advies, vooral naar aanleiding van het voornemen om fracking toe te passen. De minister wil desondanks instemmen met het winningsplan. Hij wijst in zijn ontwerp-instemmingsbesluit op een onderzoek van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen, die enkele jaren geleden concludeerde dat bij fracking uit andere velden in Nederland tot nu toe geen gevaar is opgetreden voor mens en milieu. Hij vindt dan ook dat geen sprake is van een omstreden methode. De gemeente Kollumerland had gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de extra risico’s als gevolg van fracking. Wiebes wijst dat van de hand, onder verwijzing naar het SodM-onderzoek. Wel moet de NAM uiterlijk twaalf weken voor aanvang van de fracking een risicobeheersplan indienen 'gelet op de aandacht die er is voor putstimulatie’. De gaswinning in het veld Pieterzijl Oost duurt naar verwachting vijf jaar. In deze periode wordt er maximaal ruim 250 miljoen kubieke meter aardgas opgepompt. Op 5 april wordt een inloopbijeenkomst gehouden over de gaswinning, van 17.00 tot 20.00 uur in dorpshuis De Wending in Pieterzijl. Tegen het ontwerp-besluit kan tot en met 9 mei een zienswijze worden ingediend.

