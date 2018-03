Regio vrijdag, 30 maart 2018

Aanleg breedband begint voor de zomer

Leeuwarden Kabelmaatschappij Kabelnoord begint nog voor de bouwvak met het aanleggen van glasvezelkabels op het Friese platteland. De financiering van het plan is rond, is gisteren bekendgemaakt. Dat betekent dat over drie jaar zo’n twintigduizend huishoudens toegang kunnen hebben tot snel internet.

De provincie heeft een akkoord bereikt met Kabelnoord, de Bank Nederlandse Gemeenten en ABN Amro. De provincie verleent Kabelnoord een achtergestelde lening van 35 miljoen euro en de beide banken leggen 57 miljoen op tafel. Gedeputeerde Sietske Poepjes en Niek Geelhoed van Kabelnoord ondertekenden gisteren de contracten. Daarmee komt een einde aan zeven jaar van voorbereiding en mislukte plannen, die inmiddels meer dan drie miljoen euro hebben gekost.

90 procent van de twintigduizend huishoudens in Fryslân zonder goede internetverbinding - de zogenoemde witte gebieden - moet binnen drie jaar toegang hebben tot de glasvezelkabel. In totaal wordt er 3500 kilometer kabel aangelegd, te beginnen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Welk bedrijf de kabels gaat aanleggen, is nog onduidelijk. Niek Geelhoed zegt met twee aannemers in gesprek te zijn. Mogelijk gaan beide bedrijven tegelijkertijd in andere delen van Fryslân voor Kabelnoord aan het werk.

De witte gebieden, verspreid over de hele provincie, worden door Kabelnoord in verschillende stukken opgedeeld. Per gebied moet minimaal 60 procent van de huishoudens een aansluiting nemen. Als dat percentage niet wordt gehaald, dan wordt in dat gebied geen glasvezel aangelegd. ,,Maar als er in een gebied 50 procent van de mensen mee wil doen en in een ander gebied veel meer dan 60 procent, dan kan er alsnog glasvezel worden aangelegd", zegt Geelhoed.

Huishoudens in de witte gebieden gaan wel meer betalen voor de glasvezel. Bovenop het reguliere internetabonnement komt een toeslag van vijftien euro per maand, en dat gedurende zo’n twintig tot dertig jaar, afhankelijk van het aantal mensen dat meedoet. Volgens gedeputeerde Poepjes is de constructie die nu is gekozen juridisch houdbaar.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 30 maart 2018

Reacties: