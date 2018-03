Regio donderdag, 29 maart 2018

BOEi vraagt alleen Leeuwarden om steun

Leeuwarden - Als de verbouwing van de voormalige Leeuwarder gevangenis helemaal af is, heeft die 25,9 miljoen euro gekost. Dat is bijna vier miljoen meer dan het oorspronkelijke bouwbudget van 22 miljoen, waarvan BOEi en de gemeente lang uitgingen. Lagere bijdragen van het rijk en de provincie maakten dat BOEi zelfs maar 19,2 miljoen euro aan subsidies binnenkreeg. Maar na het stilleggen van de bouw in december vorig jaar, is het rijk met aanvullende subsidies gekomen. Ook legt BOEi zelf geld op tafel, deels vanuit een afgesloten lening, deels uit een bijdrage van de BankGiro loterij. Voor het restbedrag van 2,7 miljoen benadert het vastgoedbedrijf nu dus de gemeente. Of BOEi om een subsidie, een lening of een garantstelling vraagt, dat laat Boon in het midden.

Of de gemeente Leeuwarden bereid is om BOEi te steunen is nog niet duidelijk. Wethouder Henk Deinum beloofde de raad op 8 maart dat er geen extra geld naar BOEi zou gaan. Ook zou er geen steun verleend worden die invloed zou hebben op de begroting van de gemeente. ,,Het is aan de gemeenteraad om daarin verandering aan te brengen", zei Deinum dinsdagavond.

Boon denkt bij de gemeente een betere kans op steun te hebben, dan bij de provincie. Zei hij gisteren in de Leeuwarder Courant nog op zoek te gaan naar steun van ‘overheden’, nu zegt hij dat hij zich louter op de gemeente richt. ,,Volgens mij was de gemeenteraad breed vertegenwoordigd bij de bijeenkomst dinsdagavond. Wij hebben laten zien dat we meer gemaakt hebben dan besteld is. En we hopen nu op een constructieve houding."

Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie heeft de afgelopen weken meermalen laten weten dat er geen extra geld, in welke vorm dan ook, vanuit de provincie naar de Blokhuispoort gaat.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 maart

Reacties: