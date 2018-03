Regio donderdag, 29 maart 2018

Fryslân kan niet snel van stoken op aardgas af Leeuwarden - Niet meer dan zo’n 14.000 huizen in Fryslân zijn met de huidige technieken relatief goedkoop van het aardgas af te helpen. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ecorys in opdracht van Milieudefensie. De provincie telt ruim 295.000 huizen. Veel van die huizen zijn slecht geïsoleerd en worden bewoond door mensen met een laag inkomen. Het wordt een enorme opgave, erkent Evert Hassink van Milieudefensie. ,,De overstap moet op industriële schaal worden aangepakt. Dat gaat veel kosten en er moeten nog veel vakmensen worden opgeleid." Volgens het onderzoek is de overstap naar duurzame energie vooral makkelijk en goedkoop in steden en grote gemeenten als Sneek en omgeving, Heerenveen en Leeuwarden. Ook in Workum, Bolsward en Makkum ziet Milieudefensie kansen. ,,Daar kunnen hele wijken worden verwarmd met andere vormen van energie, zoals bijvoorbeeld de overtollige warmte van A-Ware en Fonterra of FrieslandCampina." Om van het gas af te raken zijn zulke warmtenetten met overtollige warmte van fabrieken en installaties en aardwarmte nodig. Met alleen zonne- en windenergie is dat niet te realiseren. Bij goed geïsoleerde huizen hoeft een overstap niet meer dan 6000 euro te kosten. Bij een gemiddeld rijtjeshuis uit de jaren vijftig en zestig komen de kosten al gauw op 20.000 euro. ,,Dat lijkt heel veel maar is goed terug te verdienen door de lagere energiekosten." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 maart

