Regio donderdag, 29 maart 2018

Schadeprotocol kleine gasvelden in de maak

Leeuwarden - Er komt een landelijk schadeprotocol voor gaswinning uit kleine velden, waaronder die in Fryslân. Gedeputeerde Michiel Schrier zei gisteren in Provinciale Staten dat hij hierover in april of mei een brief verwacht van het ministerie van Economische Zaken. Hij hoopt dat in de brief ook bepalingen worden opgenomen voor het investeren van een vast percentage van de gasopbrengsten in de winningsregio.

Het protocol komt er als vervolg op het nieuwe schadeprotocol voor gaswinning in Groningen. Twee maanden geleden presenteerde minister Eric Wiebes (Economische Zaken) de nieuwe werkwijze voor afhandeling van schademeldingen aldaar. De belangrijkste aanpassing is dat een onafhankelijke commissie de meldingen beoordeelt en niet meer gaswinner NAM.

Schrier zegt te verwachten dat het kleinegasveldenprotocol een vergelijkbare maatregel zal bevatten. Het komt er op verzoek van de regio’s met kleine gasvelden, zegt de SP-gedeputeerde, al is het wat hem betreft voor Fryslân niet per se nodig. ,,In Fryslân hebben we het al goed opgezet, met een commissie die in mijn ogen onafhankelijk is. Daar heb ik vertrouwen in. Maar als het op landelijk niveau wordt geregeld is dat ook prima."

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 maart

Reacties: