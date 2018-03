Economie donderdag, 29 maart 2018

‘Het IJsselmeer kan dit aantal vissers wel aan’

Stavoren - ,,Ik ben als oudste zoon met veertien jaar begonnen bij mijn grootvader en vader in Laaksum. Toen zag het er overigens ook niet florissant uit. Het is altijd wisselvallig geweest in de visserij", vertelt Boersma in de stuurhut van zijn schip Miranda. De vissersboot draagt de lettercode ST 8, als verwijzing naar thuishaven Stavoren. ,,Ik ben de laatste actieve nettenvisser in Stavoren. Ook in Laaksum en Hindeloopen zit er nog één. Dat wat er nu aan vissers is, dat moet blijven. Als er niemand meer is, dat is toch geen gezicht in de haven? Dat is voor ons vissers niet te verteren. Het IJsselmeer kan dit aantal boten - veertig in totaal - echt wel aan."

Uit een onderzoek van Wageningen Marine Research (WMR) bleek dinsdag dat de visbestanden in het IJsselmeer van baars, snoekbaars, voorn en brasem - de schubvissen - in de periode 2015-2017 niet achteruit zijn gegaan ten opzichte van 2012-2014. Er zijn kleine lichtpuntjes te zien, maar van echt herstel is nog geen sprake. Herstel was wel de doelstelling.

Daarbij komt dat het zogenoemde plan B, in 2017 opgesteld door de vissector zelf nadat WMR adviseerde de sector met een derde in te krimpen, niet van de grond is gekomen. Dat zeggen in ieder geval de betrokken PO IJsselmeer, natuur- en dierorganisaties en LNV-minister Carola Schouten. De partijen hebben hun handen afgetrokken van het plan omdat vissers het niet naleven. In de komende anderhalve maand wordt een nieuw toekomstplan geschreven, waarbij verdere sanering van de IJsselmeervloot nadrukkelijk op tafel ligt.

Boersma zegt dat hij netjes elke drie maanden zijn visvangst heeft doorgegeven aan Den Haag. Ook heeft hij een maandelijks logboek bijgehouden over het aantal vogels in de netten, viste hij zonder ladders in de netten en gebruikte hij extra boeien en afschriklint op het water om de ‘bijvangst’ van vogels te verminderen. ,,En ik weet eigenlijk wel zeker dat iedereen zich heeft gehouden aan het vissen zonder ladders van juli tot in november, zodat voorn en brasem minder werd gevangen. Dat was het belangrijkste onderdeel van plan B. Maar ik vermoed dat het ontbreken van onze handtekening geleid heeft tot het beeld dat we ons er niet aan houden." Er werd niet ondertekend omdat er ook zaken in het plan stonden waar vissers niet achter stonden.

