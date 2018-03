Regio woensdag, 28 maart 2018

Tweede windpark boven Schier

Leeuwarden - Het nieuwe park wordt groter dan het Gemini-windpark dat sinds vorig jaar draait. De 150 turbines die daar over twee complexen verdeeld staan, hebben in totaal een vermogen van 0,6 gigawatt.

Het nieuwe windpark boven de Waddeneilanden is met 0,7 gigawatt het kleinste van de drie die in dezelfde periode gepland staan. De grootste: IJmuiden Ver, voor de Noord-Hollandse kust, krijgt een capaciteit van vier gigawatt; de andere, Hollandse Kust west, wordt 1,4 gigawatt.

De windparken moeten voldoende stroom opleveren voor 40 procent van ons huidig elektriciteitsverbruik. Overigens is dat nog maar een fractie van het totale energieverbruik, geeft Caspar Itz, woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), desgevraagd aan. ,,Het totale energieverbruik in Nederland is ongeveer 3000 PJ, inclusief verkeer en vervoer en omzetverliezen. In 2030 staat er in totaal ongeveer 11,5 gigawatt aan windparken op zee. Die leveren samen zo’n 47,1 Twh, ofwel 170 PJ, ongeveer 5,5 procent van het totale energieverbruik."

Om echt grote slagen te maken moet volgens hem de industrie geëlektrificeerd worden. ,,Dan kan windenergie worden ingezet voor de productie van bijvoorbeeld waterstof."

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog is blij met de komst van het nieuwe windpark. ,,Het is goed dat het kabinet kiest voor duurzame energie. We hopen dat de proefboringen van Hansa boven Schiermonnikoog nu bij proefboringen blijven en er geen gaswinning gaat plaatsvinden."

De windmolens van Gemini zijn volgens haar niet vanaf het eiland zichtbaar. ,,Dat park en het nieuwe liggen 58 kilometer boven Schiermonnikoog. Als gemeente hebben we ons duidelijk tegen gaswinning uitgesproken. Dat vinden wij niet meer van deze tijd. En als je tegen het ene bent dan moet je een duurzaam alternatief niet afwijzen."

Ameland

Ook Ameland is blij met de komst van het windpark. ,,Door de kromming van de aarde bevindt het zich achter de horizon", aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Zelfs bij een tiphoogte (maximale hoogte) van driehonderd meter zijn de windmolens niet of nauwelijks zichtbaar."

Volgens het regeerakkoord moet er tussen 2024 en 2030 voor in totaal zeven gigawatt aan energie door windparken op zee worden geproduceerd. Met de drie parken komt het vermogen op 6,1 gigawatt. Over de laatste 0,9 neemt het kabinet later een besluit, schrijft minister Eric Wiebes aan de Tweede Kamer.

Om de windparken te bouwen zijn er volgens EZK tussen de vijftien en twintig miljard euro aan investeringen nodig. Hiermee zouden tienduizend banen zijn gemoeid.

De kabinetsplannen voor drie nieuwe windparkgebieden op de Noordzee zijn volgens windenergiedeskundige Peter Eecen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de grootste stap in de Nederlandse energietransitie tot nu toe. Nederland blijf hierdoor niet langer achter in de transitie, meent Eecen.

Voor het klimaat zou het goed zijn als er twee gigawatt per jaar aan windenergie op zee bij zou komen. ,,Toch is het fantastisch dat er nu echt ongeveer een gigawatt per jaar bij gaat komen. Voor de sector betekent dat ook dat er een continue stroom aan werk komt, waardoor bedrijven durven te investeren in ontwikkeling."

In 2050 moet er in totaal vijftig gigawatt aan energie door windparken op zee worden geproduceerd, zegt Eecen. ,,Dat betekent dat er rond 2030 weer een versnelling nodig is. Want met een gigawatt per jaar extra redden we die doelstelling niet."

Ook Natuur & Milieu en Greenpeace verlangen meer tempo van het kabinet bij de bouw van windparken op zee. ,,Het kabinet wil tot en met 2030 een gigawatt per jaar groeien, maar om de ambities van het klimaatakkoord van Parijs te halen is twee gigawatt groei per jaar hard nodig", aldus Natuur & Milieu. Beide organisaties pleiten ervoor meer gebieden aan te wijzen waar windmolens mogen komen, mits rekening wordt gehouden met de ecologische impact op de Noordzee en kwetsbare natuurgebieden.

