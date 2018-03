Regio woensdag, 28 maart 2018

Provincie wil handhaving in As-kwestie

Burgum - Fryslân vestigt zijn hoop op het landelijke Technisch Bureau Bouwnijverheid om de gegevens van de ijzervlechters te achterhalen die nog geld tegoed hebben vanwege onderbetaling bij het werk aan de Sintrale As. Gedeputeerde Sietske Poepjes laat weten dat ze een handhavingsverzoek heeft ingediend.

De provincie is al ruim een jaar op zoek naar gegevens van ijzervlechters die als schijnzelfstandige zijn ingezet. Het gaat deels om buitenlandse zzp’ers. Onderaannemer Pro.Kon/Ak Verpakkingen bestrijdt de conclusie van de Inspectie SZW en wil de gegevens niet geven. Eerder zei vakbond FNV - die ook niet alle gegevens heeft - dat het om zo’n zestig ijzervlechters gaat die zeker 15.000 euro per persoon tegoed hebben.

Poepjes zei gisteren dat bij een onderzoek in opdracht van de provincie wel 32 ijzervlechters in beeld zijn gebracht. Zij hebben voor zover nu bekend in totaal 3600 euro tegoed, variërend van enkele tientjes tot zeshonderd euro per persoon. Het is de vraag of dat het gehele bedrag is waar ze recht op hebben. De ijzervlechters werkten niet mee aan het onderzoek en dus zijn niet alle gegevens bekend.

De provincie heeft niet uitgezocht wat de reden is dat ze niet meewerkten. Mogelijk speelt een taalbarričre mee. Woordvoerder Herman Buikema zegt dat ze alleen per brief zijn uitgenodigd voor het onderzoek.

De provincie hoopt nu dat het TBB - een brancheorganisatie met meer bevoegdheden - wel alle gegevens kan achterhalen, óók van de nog niet gevonden werknemers. Ook is de hoop dat TBB Pro.Kon zal verplichten de achterstallige lonen te betalen.

