Regio woensdag, 28 maart 2018

Blokhuispoort: tekort is grotendeels weg Leeuwarden - Blokhuispoort-eigenaar BOEi is nog op zoek naar 2,7 miljoen euro om de verbouwing van de oude gevangenis af te maken. Dat meldde BOEi-directeur Arno Boon gisteravond tijdens een bijeenkomst voor de gemeenteraad. De totale kosten van het project bedragen intussen ongeveer 25,9 miljoen euro. Bij de start van het verbouwproject, eind 2014, ging BOEi er nog vanuit dat het werk voor 22 miljoen euro gerealiseerd kon worden. BOEi zegt in gesprek te zijn met zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie voor extra financiŽle bijdragen. Na ruim anderhalve maand van stilte werd de gemeenteraad gisteravond voor het eerst door BOEi bijgepraat na het stilleggen van de bouw in december en het bekend worden van de financiŽle problemen op 9 februari van dit jaar. De tekorten zijn intussen voor een deel opgelost, stelt Arno Boon. Het rijk draagt in totaal 1,1 miljoen extra bij, bovenop de bekende bijdrage van 2,4 miljoen euro. BOEi zelf legt 2,3 miljoen euro op tafel: deels uit haar eigen vermogen en een afgesloten lening, deels door een bijdrage van de BankGiroloterij. Of de gemeente Leeuwarden en de provincie extra geld op tafel willen leggen, zoals BOEi graag wil, is twijfelachtig. Wethouder Henk Deinum beloofde de gemeenteraad op 8 maart dat er geen extra geld naar de verbouwing zou gaan. Ook gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie stelde de afgelopen maand meerdere malen dat de 7,8 miljoen euro provinciale subsidie de maximale bijdrage is. Boon zei gisteravond dat een garantstelling van de overheden wat hem betreft ook tot de mogelijkheden behoort. WOB-verzoek In september 2016 heeft de stuurgroep van de Blokhuispoort al de conclusie getrokken dat er een tekort van 1,2 miljoen euro op de begroting was ontstaan. Dat blijkt uit verslagen van de stuurgroep die het Friesch Dagblad na een WOB-procedure heeft gekregen. In de groep bespraken vertegenwoordigers van gemeente en Blokhuispoorteigenaar BOEi de voortgang van de verbouwing. Ook werden daarover besluiten genomen. Vanuit de gemeente zat wethouder Henk Deinum in de stuurgroep, BOEi werd vertegenwoordigd door directeur Arno Boon. De conclusie van de stuurgroep komt enkele maanden nadat de provincie bekend heeft gemaakt maximaal 7,8 miljoen euro bij te dragen aan de verbouwing. Dat bedrag is anders dan het bedrag dat genoemd werd in 2014, ten tijde van het besluit om de Blokhuispoort te verbouwen tot culturele hotspot. Toen was er sprake van een provinciale bijdrage van acht miljoen en een lening van een miljoen. Met de subsidiebeschikking van maximaal 7,8 miljoen was dat bedrag echter van tafel. Maar uit de verslagen blijkt dat de gemeente in de veronderstelling was ťn bleef dat de provincie toch nog met extra geld zou komen: de 1,2 miljoen euro. Meer over de tekorten en het WOB-verzoek in het Friesch Dagblad van 28 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties