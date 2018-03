Economie woensdag, 28 maart 2018

Weduwe Hartman nu commissaris glastuinbedrijf Sexbierum - The Fruit Farm Group heeft de weduwe van oud-eigenaar Willem Hartman aangesteld als commissaris van het glastuinbedrijf in Sexbierum. Daarnaast zijn nog twee leden benoemd in de raad van commissarissen uit de geledingen van de Belgische aandeelhouder. Dat meldt de advocaat van de erven Hartman. Het kort geding dat Tilly Hartman-van Ingen had aangespannen voor de aanstelling, en dat gistermiddag zou dienen, werd op het laatste moment ingetrokken. Volgens advocaat Wybe Mollema had The Fruit Farm Group de aanstelling al lang goedgekeurd maar werd die maar niet doorgevoerd. Het commissariaat levert een forse vergoeding op. Het commissariaat hangt aan een bv waarvan Hartman-van Ingen nu eigenaar is. De erven Hartman en The Fruit Farm Group hebben nog andere (financiële) geschillen op te lossen. Vorig jaar liep de overname uit op een groot conflict tussen de partijen.

