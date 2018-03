Regio dinsdag, 27 maart 2018

Koning maakt reclame voor Elfwegentocht Leeuwarden - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima steunen de Elfwegentocht. Bij dit LF2018- initiatief reist Fryslân de eerste twee weken van juli zo veel mogelijk duurzaam. Freonen fan Fossylfrij Fryslân, initiatiefnemers van de tocht, overhandigen vanmorgen een poster aan commissaris van de Koning Arno Brok met daarop het koningspaar. Koning Willem-Alexander houdt een bord met de tekst 'Ik doch mei!’ omhoog. De poster is een initiatief van duurzaamheidsambtenaar Bouwe de Boer. Hij sprak het koningspaar bij de opening van LF2018 op 27 januari in de Harmonie. Bij die gelegenheid vertelde hij over het initiatief van de Elfwegentocht en had hij het 'Ik doch mei’-bordje meegesmokkeld. ,,Ik legde de koning uit dat ik aan een project werk zodat we in 2019 bij wijze van spreken weer een Elfstedentocht krijgen”,, vertelt De Boer, doelend op het idee achter de Elfwegentocht: op naar een duurzaam Fryslân zonder klimaatverandering. ,,Ook vertelde ik dat iedereen die de Tocht, zoals de koning zelf in 1986, heeft geschaatst ‘iemand is’ in Fryslân. Maar wie de tocht twee keer rijdt, is pas écht iemand. Toen ik hem zei dat we, om alle Friezen achter de Elfwegentocht te krijgen, supporters nodig hebben, reageerde de koning gelijk enthousiast. Hij wil graag weer een Elfstedentocht, en wilde meedoen." Een aanwezige fotograaf schoot het plaatje waarop Willem-Alexander het bordje omhoog houdt. ,,De foto was zo goed gelukt dat we er een poster van wilden maken. Daarvoor hebben we toestemming gekregen.”

