Bloemen- en fruitvrijwilligers niet meer nodig bij MCL Het MCL stopt met het inzetten van vrijwilligers die de bloemen verzorgen en fruithapjes maken. Een nieuw eet- en drinkproject waarbij zes keer per dag wordt gegeten, maakt dit vrijwilligerswerk vanaf mei overbodig. - Volgens Hella Botman, vrijwilligerscoördinator bij het MCL, is het besluit al een jaar geleden aan de ongeveer zeventig bloemen- en fruitvrijwilligers meegedeeld. ,,We hebben hen toen aangeraden om zich heen te kijken voor ander vrijwilligerswerk.” ,,Het MCL werkt sinds kort met een proef waarbij patiënten zes keer per dag eten. Er komt een ‘rollende keuken’ langs het bed. Mensen kiezen dan wat ze willen eten en niet zoals nu de dag ervoor. Voor wie op dat moment geen trek heeft, komt de keuken later terug. Door op deze manier met voeding om te gaan, hopen we het genezingsproces te bevorderen. Ook eiwitrijke smoothies moeten daaraan bijdragen. Om de effecten van de proef te kunnen meten, moeten er geen mandarijntjes tussendoor worden gegeten.” De bloemenverzorging is al langer een aflopende zaak. ,,Mensen liggen steeds korter in het ziekenhuis. Dan is het zonde om als bezoek met een bloemetje aan te komen. Dat kun je beter geven als de patiënt na een paar dagen thuis verder herstelt. Dat doen ook steeds meer mensen. De bloemenkiosk verkoopt aanzienlijk minder dan een aantal jaren geleden.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 27 maart.

