Melding over gifuitstoot in Surhuisterveen lag maanden op plank Surhuisterveen - Een melding over de uitstoot van kankerverwekkend gif van beddenfabrikant Avek in Surhuisterveen is maandenlang ongezien blijven liggen in een mailbox bij toezichthouder Fumo. Pas toen de toezichthouder in februari ontdekte dat de melding er lag, werden de provincie, gemeenten en GGD gealarmeerd. Eind september stuurde de Avek de uitkomsten naar de Fumo van een externe emissiemeting. De meting had als conclusie dat bij de productie van een nieuw soort matrasschuim methyleenchloride was vrijgekomen, een kankerverwekkende stof waarvan mensen in coma kunnen raken. De Fumo schakelt normaliter bij zo’n melding de provincie in, die op haar beurt de gemeente kan informeren zodat kan worden uitgezocht of er gevaar is voor de volksgezondheid. Dat gebeurde lange tijd niet. Pas begin februari, ruim vier maanden na het indienen van het rapport, werd de provincie op de hoogte gesteld. Die informeerde meteen de gemeente, waarna de GGD werd ingeschakeld voor een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. De situatie liep nu goed af. Volgens de GGD is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid, en Avek stopt met het produceren van deze specifieke schuimvariant. Provinciewoordvoerder Harco Zwaan zegt dat dit niet weer moet gebeuren. Als er wél gevaren zouden zijn geweest voor de volksgezondheid, had de situatie nu vier maanden kunnen voortduren. Volgens Zwaan was het rapport bij de Fumo niet eerder opgemerkt omdat het in een mailbox was beland die niet werd gelezen. ,,Het was gestuurd naar een medewerker die langdurig ziek was. Zijn mailbox werd niet bekeken. Daarom is de mail blijven liggen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 27 maart.

