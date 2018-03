Regio maandag, 26 maart 2018

Friese kiezer stemt twaalf vrouwen extra in raad

Drachten - Friese kiezers hebben woensdag twaalf vrouwen met voorkeursstemmen in de verschillende gemeenteraden gestemd. In bijna alle gevallen ging het om vrouwen die relatief laag op de kandidatenlijst stonden, maar wel de eerste vrouw waren voor hun partij.

Smallingerland en Opsterland spannen de kroon, met in beide gemeenten drie vrouwen. In Ooststellingwerf komen twee vrouwen met voorkeursstemmen in de raad, en in De Fryske Marren, Heerenveen, Schiermonnikoog en Weststellingwerf n.

,,De kiezer vindt het blijkbaar belangrijk dat er meer vrouwen in de raad komen", zegt VVDer Wanda Geertsma uit Gorredijk, een van de drie vrouwen in Opsterland die met voorkeursstemmen werden verkozen. ,,We hebben toevallig net de eerste bijeenkomst gehad van de nieuwe raad. Er waren meer vrouwen bij dan in de vorige raad."

In Opsterland kregen ook CDAer Irene Spoelstra uit Siegerswoude en Joke Brouwer-Wiarda (PvdA) uit Bakkeveen genoeg voorkeursstemmen voor een zetel. Geertsma vertelt nog dat ze specifiek campagne heeft gevoerd om meer voorkeursstemmen te krijgen. ,,Zo ben ik bij heel veel mensen langs geweest en heb een tijd gesproken met bewoners in mijn eigen buurt."

Verguld

In Smallingerland kreeg D66er Minke Heida uit Drachten 362 voorkeursstemmen, net voldoende voor een zetel. Ze zegt daar verguld mee te zijn, maar toch niet in de raad te gaan. ,,Het komt een jaar of tien te laat. Ik ben nu 71 jaar en voel me te oud. Ik zou de plek innemen van Roy Postma. Hij is 22 en ik denk dat hij met meer energie in de raad zal komen."

Heida vindt niet dat hiermee sprake is van kiezersbedrog. ,,Ik sta op plaats zes en je weet dat D66 hier nooit meer dan drie zetels zou hebben gehaald. Ik wilde wel lijstduwer worden, maar met die lage plaats geef ik aan dat het niet mijn bedoeling was om in de raad te komen." Naast Heida werden in Smallingerland Dominique Rombouts (VVD) en Lucinne Meinsma (GroenLinks) met voorkeursstemmen verkozen.

In Ooststellingwerf komen G Bouma uit Oosterwolde (CDA) en VVDer Annelie van t Klooster uit Fochteloo met voorkeursstemmen in de raad. Dit geldt in Heerenveen voor Betty van der Ven (PvdA) uit Heerenveen. In De Fryske Marren wordt Geeske Homma-Visser (CDA) uit Bakhuizen verkozen, in Weststellingwerf haar partijgenoot Afke Kester-Tamminga uit Noordwolde en op Schiermonnikoog Ilja Zonneveld (Schiermonnikoogs Belang).

Overigens gaat het hierbij alleen om vrouwen die specifiek op basis van hun aantal voorkeursstemmen in de raad komen. Er komen daarnaast ook veel vrouwen in de raad die al hoog genoeg op de kandidatenlijst stonden.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 maart

