Regio maandag, 26 maart 2018

Veldleeuwerik in gedrang door Franse sterfte

Leeuwarden - De veldleeuwerik krijgt het steeds moeilijker door de slechte situatie van de zangvogel in Frankrijk, waar een groot deel van de vogels overwintert. Het aantal veldleeuweriken in Fryslân wordt geschat op 2500. Het aantal dreigt nog verder terug te lopen.

Volgens onderzoekers van het Franse Centre National de la Recherche Scientifique en het Muséum National d’Histoire Naturelle is het aantal veldleeuweriken de afgelopen vijftien jaar met 70 procent gedaald. Volgens bioloog Benoît Fontaine moet de oorzaak gezocht worden in de groeiende monocultuur in de landbouw en het gebruik van pesticiden. ,,De situatie is catastrofaal. Onze akkers zijn echt woestijnen geworden."

Minder leeuweriken in Frankrijk betekent volgens onderzoeker Henk Sierdsema van Sovon ook minder vogels in Nederland. ,,Ze broeden in Nederland, maar overwinteren voor een groot deel in Frankrijk. Als ze daar sterven doordat er te weinig voedsel is of te veel pesticiden worden gebruikt, heeft dit ook gevolgen voor de vogelstand hier."

Veldleeuweriken worden sinds de jaren zestig door Sovon geteld. ,,Toen waren het er nog vele miljoenen, maar nu zijn het er nog maar zo’n 25.000." Ze komen vooral op kleigronden voor. ,,Op de zandgronden zijn ze inmiddels uitgestorven."

Ook grasmussen en kieviten doen het volgens het onderzoek de laatste paar jaar steeds slechter. ,,Wat betreft de grasmus is de situatie in Nederland gunstiger dan die in Frankrijk. In Nederland is de soort juist toegenomen. Voor grasmussen heb je echter wel houtwallen en struwelen nodig en die worden in Frankrijk in raptempo op een industriële wijze geruimd. In Nederland is dit meer een sluipend proces. Boeren die langzaamaan een hek een stukje verplaatsen. Maar hier vindt tegelijkertijd ook herstel plaats."

Reacties: