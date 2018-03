Regio maandag, 26 maart 2018

Veiligheid vier Friese wegen ondermaats Leeuwarden - De kans op een ernstig ongeluk is op zeventig Nederlandse wegen drie keer zo groot als gemiddeld. De overgrote meerderheid daarvan, 64, zijn provinciale wegen overal in het land. Dat blijkt uit een analyse van politiestatistieken door RTL Nieuws en hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee van TU Delft. Ze onderzochten de gegevens over ongevallen op de 550 provinciale- en rijkswegen, dus snelwegen en N-wegen. Het gaat om gegevens tussen 2014 en 2016. Volgens RTL Nieuws zijn provinciale wegen verantwoordelijk voor 20 procent van het aantal ongelukken, terwijl ze 6 procent van het wegennetwerk omvatten. De wegen in Fryslân blijken relatief veilig te zijn. De kans op een ongeluk is het grootst op de N979 tussen Haulerwijk en Leek. Die kreeg van de onderzoekers één ster, wat betekent dat de kans op een ongeluk drie keer zo hoog is als gemiddeld. In de onderzochte jaren waren hier 25 ongelukken, waarbij één dodelijk slachtoffer viel te betreuren en twee mensen in het ziekenhuis raakten. Een weg met een gemiddeld aantal ongelukken kreeg drie sterren. Hoe minder sterren, hoe onveiliger. Andere wegen die onder het gemiddelde scoorden (twee sterren) waren de N359 tussen Deinum en Lemmer, de N358 van Frieschepalen naar Holwerd (een deel daarvan betreft de Skieding) en de N393 tussen Stiens en Harlingen. Opvallend is dat de N356 (Nijega en Holwerd) vijf sterren scoort. Een groot deel van de route betreft de Sintrale As, maar die ging pas op 7 oktober 2016 open, aan het einde van de onderzoeksperiode. Het aantal ongelukken (64, waarbij vier mensen naar het ziekenhuis raakten) betreft mogelijk ook grotendeels de oude route en het deel tussen Dokkum en Holwerd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 26 maart

