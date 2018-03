Regio zaterdag, 24 maart 2018

Anjumers en NAM door n deur in De Dobbe

Tientallen vrijwilligers hielpen mee aan de bouw van De Dobbe in Anjum. ,,Minsken dyt je noait mear seagen, bloeiden hjir wer op. Gisteren konden de Anjumers het eindresultaat bewonderen.

Anjum - In de multifunctionele accommodatie (mfa) De Dobbe gaan Anjumers en personeel van de NAM letterlijk en figuurlijk door n deur. De nieuwe accommodatie biedt niet alleen ruimte aan het verenigingsleven, de kinderopvang, kapper, pedicure, fysiotherapeut, apotheek, thuiszorg en een dokterspost, maar ook aan bijna zestig medewerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Zij nemen hun intrek in een nieuw regiokantoor van de NAM, gentegreerd in de mfa.

De NAM, dat is geen afkorting waar iedereen in gaswinningsgebieden direct een warm gevoel bij krijgt. ,,No ja, dat is te sizzen, wy stoke s huzen der wol fan", redeneert Sjouke Faber pragmatisch. De oud-voorzitter van Stichting De Dobbe (hij droeg donderdag het stokje over) ijverde wel tien jaar voor een nieuw ontmoetingscentrum in het dorp. ,,Mar it rn fst op it jild. De stichting wist de NAM, die al een regiokantoor in Anjum wilde openen, over te halen om financieel bij te dragen aan de mfa.

Voelt dat niet een beetje als het afkopen van kritiek tegen gasboringen? Naar eigen zeggen heeft Faber over de samenwerking met de NAM nauwelijks een wanklank uit het dorp vernomen. ,,Dit wie in snoade set fan de NAM, vindt Meindert Dijkstra, die gisteren net als honderden anderen op de inloopdag afkwam. ,,Wy binne der allegear bliid mei, it is ut e keunst".

