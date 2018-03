Regio zaterdag, 24 maart 2018

Comenius heeft geen plek meer voor leerlingen Leeuwarden - Christelijke scholengemeenschap Comenius in Leeuwarden heeft zeventien leerlingen uitgeloot voor het nieuwe schooljaar. Bij de school zijn zoveel aanmeldingen binnengekomen dat er niet voor alle scholieren plaats is. De zeventien leerlingen hadden zich aangemeld voor de nieuwe school @Forum. In overleg met de ouders en de uitgelote leerlingen zelf wordt een passend alternatief gezocht, zo laat Comenius weten. Comenius besloot twee jaar geleden in overleg met ouders dat er geloot zou worden als er te veel inschrijvingen zouden komen. De school wil de toelating niet bepalen op grond van cijfers. ,,Wij selecteren niet aan de poort. Iedereen is welkomĒ, zei bestuursvoorzitter Hans Wildeboer gisteren. Het schoolbestuur heeft een leerlingenstop ingevoerd voor @Forum (mavo en onderbouw havo/vwo). De leerlingenstop geldt ook voor de locatie MariŽnburg (havo/atheneum). De tot nu toe aangemelde leerlingen voor MariŽnburg konden allemaal geplaatst worden. In het vijfentwintigjarig bestaan van de school is het niet eerder voorgekomen dat de vraag het aanbod ruim overschreed. Vorig jaar was er wel sprake van een leerlingenstop, maar die maatregelen bleek uiteindelijk niet nodig. De toen aangekondigde stop is nu alsnog ingevoerd. Voor het komende schooljaar kwamen bij Comenius 660 aanmeldingen binnen. Vijf jaar geleden schreef de school vierhonderd eerstejaars in. Daarna nam het aantal inschrijvingen elk jaar toe. Wildeboer is blij met het vertrouwen in Comenius, maar vindt de huidige situatie vervelend. Met ingang van 1 augustus betrekt Comenius een extra gebouw aan de Plataanstraat. Dit gebouw zit meteen vol. Het schoolbestuur wil snel met de gemeente in overleg over de toekomst. ,,Wij hebben meer ruimte nodig.Ē

