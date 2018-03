Regio zaterdag, 24 maart 2018

Friese bestuurders gaan samen de hei op Leeuwarden - Friese gemeenten, de provincie en het waterschap moeten meer gezamenlijk denken in het belang van Fryslân. Met dat doel organiseert commissaris van de Koning Arno Brok in het najaar een speciale bijeenkomst voor alle wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en andere bestuurders. Hij vindt dat de verschillende overheden nog te weinig samen optrekken. Dat zegt Brok vandaag in een interview in deze krant. Hij gaat alle bestuurders uitnodigen voor de inspiratiesessie, die hij een ,,toogdei” noemt. Vooral de onderwerpen landschap, energie en klimaat moeten aan de orde komen. Volgens Brok zijn alle overheden wel bezig met die onderwerpen, maar dan vanuit hun eigen belang. Aan een overkoepelende visie voor álle overheden, waarbij het belang van de provincie als geheel centraal staat, wordt volgens de commissaris nog te weinig gewerkt. Hij noemt als voorbeeld de omgang op langere termijn met het thema water. Bij het waterschap, de provincies en de gemeenten zijn wel ambtenaren bezig met bijvoorbeeld de gevolgen van de klimaatverandering voor het waterbeheer, maar dan wel specifiek met de gevolgen waar hun eigen overheid mee te maken heeft. En dat moet in de toekomst anders, vindt Brok. De toogdei wordt in het najaar georganiseerd. De commissaris wil eerst de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen afwachten, zodat de nieuwe colleges eraan kunnen deelnemen. ,,Elkoar moetsje, ynspirearje en ferbining lizze. Dat is it doel.” Samenwerking De bijeenkomst is een vervolg op het initiatief van Brok om structureel te overleggen met dijkgraaf Paul van Erkelens en de burgemeesters Ferd Crone van Leeuwarden en Tjeerd van der Zwan van Heerenveen, die laatste als voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten. Die overleggen, waarbij ook de algemeen directeuren van de organisaties aanwezig zijn, vinden sinds kort plaats met hetzelfde doel: de samenwerking verbeteren tussen de twintig verschillende gemeenten, de provincie en het waterschap. ,,Wy wolle prate oer hoe’t we yn mienskiplikheid ta goed belied komme kinne”, stelt de commissaris. Lees het volledige interview met Brok in het Friesch Dagblad van 24 maart

