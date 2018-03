Economie zaterdag, 24 maart 2018

Van der Heide trekt deur in Kollum na precies honderd jaar dicht Bliksembeveiligingsbedrijf Van der Heide opereert vanaf maandag vanuit Drachten. Gisteren ging na precies honderd jaar in Kollum de deur op slot. De nieuwe plek moet helpen bij het vullen van vacatures. Kollum | De ruim tachtig werknemers van Van der Heide zaten gisterochtend ingebouwd tussen de verhuisdozen. Om twaalf uur ’s middags ging de stekker uit de telefoon en om half vier sloot directeur Tanja Lendzion officieel de deur van het pand aan de Rijdstraat. Ondertussen waren verhuizers al aan de slag. Dit weekend werkt de ICT-afdeling door om onder meer computers en printers te installeren en de overgang naar het voormalige pand van Woonaccent aan De Lange West in Drachten te voltooien. ,,We gaan naar Drachten voor de zichtbaarheid en bereikbaarheid”, licht Lendzion toe. ,,We hebben heel graag in Kollum gezeten de afgelopen honderd jaar, maar om klanten te bereiken en medewerkers te kunnen aannemen willen we onze actieradius toch wat vergroten.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 24 maart

