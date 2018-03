Regio vrijdag, 23 maart 2018

De FNP denkt na verliezen aan een andere aanpak

Leeuwarden - Verjonging van de kandidaten, vaker de mensen in de dorpen opzoeken en misschien andere onderwerpen op de agenda zetten. Dat zijn mogelijke oplossingen die FNP-voorzitter Cees van Mourik te binnen schieten om het verlies van de FNP in veel Friese gemeenten bij een volgende verkiezing te keren.

De partij verloor woensdag 5 van de 27 zetels die ze in zeven gemeenten bezet. In Achtkarspelen (van 6 naar 4), Fryske Marren (van 9 naar 7) en Dantumadiel (van 2 naar 1) moest de partij inleveren. In vier andere gemeenten bleef het zeteltal gelijk. In geen enkele gemeente werd zetelwinst geboekt.

Van Mourik geeft toe dat de partij gisteren klappen heeft gekregen, al merkt hij op dat het verlies dat in eerste instantie in de Fryske Marren werd gemeld (van 10 naar 6) in feite een verlies van 9 naar 7 zetels was. Ook wist de partij het zeteltal in vier gemeenten te consolideren. ,,Dat is yn in pear gefallen ien sit en dan hawwe jo net folle yn te bringen."

Een directe oorzaak voor de tik op de neus kon hij niet geven. ,,Yn in soad gemeenten hat de FNP yn ’e koalysje sitten. Dan moatte jo soms drege besluten nimme mei besunigingen dy’t net by elts goed falle. It is it lot fan in bestjoerlike partij om ôfrekkene te wurden by ferkiezingen."

Het is niet dé verklaring, geeft Van Mourik toe, want er zijn genoeg andere partijen die de afgelopen vier jaar hebben bestuurd en die geen zetels hebben verloren.

<cci:TypographyTag class="character" displayname="TypographyTag(11)" name="TypographyTag11">Zijn partij moet in ieder geval meer inzetten op verjonging. ,,Miskien moatte wy in jeugdôfdieling opsette. Yn it algemien hawwe wy âldere minsken op ’e list yn in protte ôfdielingen. Se hawwe faak in soad kennis en ûnderfining. Mar se hawwe net genôch ferbining fûn mei de winsken en ferletten fan ’e befolking."</cci:TypographyTag>

Dé oplossing om het tij te keren, is lastig te vinden, beseft Van Mourik. ,,Yn Achtkarspelen waard in tige goede kampanje fierd en wienen goede debatten. Mar dochs gienen wy fan seis nei fjouwer sitten."

<cci:TypographyTag class="character" displayname="TypographyTag(1)" name="TypographyTag1">De afdeling Súdwest-Fryslân geeft volgens hem een goed voorbeeld. ,,De riedsleden gean dêr yn ’e hiele riedsperiode op wurkbesite, net allinnich om ’e ferkiezings hinne. Op dizze wize hawwe se mear kontakt mei de boarger, fernimme se wat der is en wat se foar harren betsjutte kinne."</cci:TypographyTag>

In april komen alle voorzitters van alle afdelingen bij elkaar om de verkiezingen te evalueren en nieuwe ideeën op te doen.

Er was gisteren voor de geplaagde FNP ook goed nieuws. Van Mourik mocht in Den Haag een prijs ophalen. Het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten had de verkiezingsposter van de FNP in Súdwest-Fryslân tot beste verkiezingsaffiche van het land uitgeroepen. ,,Dat is fansels in opstekker foar ús."

Reacties: