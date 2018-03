Regio vrijdag, 23 maart 2018

Een referendum alleen brengt vooral tegenstanders op de been Leeuwarden - Fryslân is na Groningen de provincie met het grootste percentage tegenstemmers bij het referendum. Dit lijkt vooral het gevolg van de herindelingen. In alle Friese gemeenten waar alléén een referendum werd gehouden, en dus geen verkiezingen, waren beduidend meer tegenstemmers. 46 procent van de kiesgerechtigden in Fryslân (236.000 mensen) kon deze week alleen stemmen voor het referendum, omdat de verkiezingen vanwege een gemeentelijke herindeling op een andere datum plaatsvonden of -vinden. Dit gold voor de inwoners van Kollumerland, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Waadhoeke, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Juist in deze gemeenten werd massaal tégen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gestemd. In de zes herindelingsgemeenten stemde 41,5 procent van de kiezers vóór de wet en 57,5 procent tegen. In de veertien andere Friese gemeenten lag het percentage voor- en tegenstemmers met respectievelijk 47,0 en 48,8 wél nagenoeg op het landelijke gemiddelde. Ook het verschil in opkomstpercentage bij het referendum is groot. Waar in de verkiezingsgemeenten 54,7 procent van de kiesgerechtigden een stem uitbracht, was dat in de niet-verkiezingsgemeenten slechts 28,9 procent. Landelijk bracht 51,5 procent een stem uit. Met deze verschillen lijkt het erop dat voorstanders van de wet minder gemotiveerd waren om te stemmen dan tegenstanders. In verkiezingsgemeenten moesten voorstanders toch al op het stembureau zijn, en brachten ze dan meteen ook een stem uit voor het referendum. Ook het verschil in blanco stemmen is groot. In herindelingsgemeenten stemde 1,0 procent van de mensen blanco, in verkiezingsgemeenten was dit 4,1 procent. Landelijk stemde 4,0 procent blanco. Veel tegenstand Leeuwarden is de Friese gemeente met het hoogste percentage tegenstanders: 62,3. De gemeente staat daarmee landelijk op een tweede plaats, na Groningen met 70,8 procent tegenstemmers. Ook in Groningen was alleen een referendum en geen gemeenteraadsverkiezing. Naast Leeuwarden waren ook in de gemeenten Waadhoeke en Dongeradeel en op Vlieland relatief veel tegenstemmers. In vier Friese gemeenten was een meerderheid voorstander van de inlichtingenwet: De Fryske Marren, Weststellingwerf, Terschelling en Ameland. Van deze gemeenten spande Terschelling de kroon met 50,2 procent voorstanders. Wat opkomst betreft spande Schiermonnikoog landelijk de kroon. In deze gemeente brachten totaal 644 kiesgerechtigden een stem uit. Dat is een opkomstpercentage van 82,9 procent. Ook op Ameland (74,4 procent) en Urk (70,8 procent) was de opkomst hoog bij zowel het referendum als de gemeenteraadsverkiezing. Landelijk stemde 47,3 procent vóór de inlichtingenwet en 48,7 procent tegen. Alleen de uitslag van Amsterdam was er gisteren nog niet. Als de tegenstemmers in de meerderheid zijn, is het kabinet verplicht de wet nog eens te 'heroverwegen’. De uitslag van het referendum in Fryslân wordt vandaag vastgesteld bij een zitting van het hoofdstembureau in Leeuwarden. Volgende week volgt de landelijke vaststelling.

