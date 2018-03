Regio vrijdag, 23 maart 2018

Weer meer versplintering in Friese raden

Leeuwarden - Een einde aan de versplintering van het politieke landschap wenste de PvdA in Harlingen in het eigen verkiezingsprogramma. Die wens kwam bij deze gemeenteraadsverkiezingen niet uit. Niet in Harlingen, waar opnieuw negen fracties de zeventien raadszetels gaan verdelen, maar ook niet in andere Friese gemeenten. De versplintering in de raden nam eerder toe dan af.

Verschillende gemeenteraden krijgen er een fractie bij. Zo komt in De Fryske Marren de Burgerpartij in de raad, waardoor er negen partijen zijn voor 31 zetels. Achtkarspelen krijgt er twee partijen bij: GroenLinks en de PVV, met beide één zetel. De 21 zetels van de raad worden daarmee over acht partijen verdeeld. Ook Ameland en Terschelling krijgen er bijvoorbeeld een partij bij, waarbij vooral de winst van nieuwkomer AmelandEen (in één klap vijf zetels) opmerkelijk is.

Wat die versplintering betekent voor de coalitievorming zal de komende dagen en weken moeten blijken. Een coalitie moet in de meeste gemeenten nu uit minstens drie partijen bestaan. Dat kan de onderhandelingen bemoeilijken. Bovendien zal het voor die coalities moeilijk zijn de raad, met soms zoveel verschillende fracties, tevreden te houden.

Ook zal de komende weken blijken of het algehele verlies van de PvdA - alleen in Harlingen was er groei - ook consequenties heeft voor de aanwezigheid van die partij in de colleges. Winst op het linkse front was er wel voor GroenLinks. Toch maakt dat van deze partij in Fryslân nog geen geduchte machtsfactor: in de gemeenten waar nu verkiezingen waren, ging de partij van tien naar zeventien van de te verdelen 274 zetels. Dat zijn er nog altijd flink minder dan de PvdA, die er in heel Fryslân nu zes verloor (van 41 naar 35). Zo bezien krijgt de sociaal-democratie in Fryslân wel weer een knauw, maar blijft links over de hele linie - van SP, GroenLinks en PvdA - vrijwel gelijk.

Het CDA slaagde er ondanks een licht verlies wel in de machtspositie in Fryslân te behouden. De partij is lokaal nog steeds de grootste. Andere landelijke coalitiepartijen wisten zich in Fryslân redelijk te handhaven. De ChristenUnie lijkt het maximum te hebben bereikt bij de opmerkelijke groei van vier jaar geleden: de partij verloor nu enkele zetels. De VVD won licht, D66 bleef over het geheel gemeten redelijk gelijk.

Vragen blijven er daarbij genoeg over bij de individuele gemeentelijke uitslagen. Hoe is bijvoorbeeld de grote winst van de Eerste Lokale Partij in Smallingerland te verklaren? Waarom verliest de FNP zoveel terrein? Hoe wil de PvdA de neergang stoppen? Stof genoeg nog tot nadenken in de Friese politiek.

