Regio donderdag, 22 maart 2018

Koopzondag in Smallingerland: onzin of meer gezelligheid

Drachten - Wel of geen zondagsrust in Smallingerland: hoe belangrijk vinden kiezers deze discussie in hun gemeente en in hoeverre is de koopzondag bepalend in hun keus voor een politieke partij?

,,Ik vind het prettig dat winkeliers zelf mogen kiezen of ze open zijn. En of je nu op zondag wel of niet naar de winkel gaat, is dan aan de consument zelf,” verklaart de 72-jarige Margrieth de Vries uit Drachten, net nadat ze in het stembureau in Sportcentrum Drachten haar stem heeft uitgebracht.

Meestal stemt ze op een landelijke politieke partij. Dit keer viel haar keus op de Eerste Lokale Partij (ELP). ,,Ik heb de Stemwijzer bekeken en deze partij kwam er als eerste uit.”

De ELP is voorstander van zondagsopenstelling en nam vorig jaar het initiatief voor een nieuwe discussie over de koopzondag.

Die zondagsopenstelling kwam er echter niet: de coalitiepartijen (PvdA, SP, ChristenUnie en D66) bleven achter hun akkoord van 2014 staan om de koopzondag helemaal niet toe te laten in de gemeente. Een groep winkeliers zette daarop een actie op om de zondagen vlak voor de feestdagen toch open te gaan, maar zag daarvan af nadat de gemeente bekendmaakte te gaan handhaven.

Andere partij

Huidig coalitiepartij PvdA noemt zich in het verkiezingsprogramma ‘groot voorstander’ van de invoering van de koopzondag in Drachten. Was deze partij tegen geweest dan was de keus van Pieter (76) en Jannie Westerbeek (73) op een andere partij gevallen, laten ze beiden desgevraagd weten. Als ze op zondag naar de winkel willen, doen ze dat nu maar in buurgemeente Opsterland. Jannie Westerbeek: ,,Wij gaan wel eens naar Beetsterzwaag of naar Gorredijk.”

Ze zijn er dus voorstander van dat winkelen op zondag ook in eigen gemeente mogelijk wordt gemaakt. Pieter Westerbeek: ,,Drachten is in dea plak, aanst gean de grutte winkelbedriuwen fuort. It moat wat geselliger wurde. Foarhinne wie Drachten de diamant fan it noarden, mar in diamant kin ik it no net mear neame.”

