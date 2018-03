Regio donderdag, 22 maart 2018

Forse winst voor lokale partijen in Smallingerland Drachten De lokale partijen grijpen de macht in Smallingerland. Bij het ter perse gaan van deze krant was al wel duidelijk dat de Eerste Lokale Partij een grote overwinning ging boeken. Ook Smallingerlands Belang boekte een plus, evenals GroenLinks. Grote verliezers leken CDA, PvdA en SP. Met 23 van de 34 stembureaus geteld, kwam de ELP op een kleine 20 procent van de stemmen. In 2014 kwam de partij nog op 9 procent. De ELP lijkt hiermee verreweg de grootste te worden. De drie grootste partijen in 2014 (PvdA, CDA en ChristenUnie) schommelden alle drie tussen 12 en 13 procent, waar ze vier jaar geleden nog 18, 17 en 15 procent van de stemmen kregen. De SP halveert naar ruim 6 procent. Nieuwkomer SGP lijkt het niet te redden. ELP-lijsttrekker Yntze de Vries denkt dat de overwinning vooral de danken is aan de uitgesproken manier waarop de partij de afgelopen jaren politiek heeft gevoerd. ,,Ik denk dat wij nooit om de hete brij heen hebben gedraaid. We hebben altijd gezegd hoe het was.” Opvallend is dat alle vier coalitiepartijen (PvdA, CU, SP en D66) plús de grootste oppositiepartij CDA verliezen, ten gunste van lokale partijen. ,,Ik denk dat de mensen zat zijn van het landelijke gedoe”, zegt Willem de Boer van Smallingerlands Belang. PvdA’er Roel Haverkort zegt in de campagne te hebben gemerkt dat het lastig is om mensen ervan te overtuigen dat de gemeentelijke PvdA zelfstandig opereert en niet dezelfde is als de landelijke. ,,Die boodschap is niet uit te leggen.” Het lijkt wel duidelijk dat het initiatief voor de coalitievorming bij De Vries komt te liggen. Hij zegt voor geen enkele partij een voorkeur te hebben, maar vooral een akkoord te willen dat niet dichtgetimmerd is. Ook de koopzondag wordt wat hem betreft een vrije kwestie.

