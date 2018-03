Regio donderdag, 22 maart 2018

FNP verliest de slag om de Friese kiezer

Leeuwarden - De FNP lijkt een verliezer te zijn van de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren. Bij het ter perse gaan van deze krant stond de partij in verschillende gemeenten op verlies. Dat gold in elk geval De Fryske Marren, Achtkarspelen en Dantumadiel. In Heerenveen behoudt de partij wel haar drie zetels.

In De Fryske Marren verloor FNP drie zetels (van tien naar zes zetels) en daarmee ook haar positie als grootste partij. Het CDA won een zetel, komt daarmee uit op negen zetels en is nu de grootste. Nieuwkomer de Burgerpartij kreeg in de laatste tussenstand één zetel.

In Achtkarspelen zakte de FNP van zes naar vier zetels. Nieuwkomer PVV breekt in deze raad door met twee zetels. Met ongeveer 10 procent van de stemmen scoort de partij naar wat op basis van landelijke peilingen verwacht mocht worden. Die winst lijkt ten koste te zijn gegaan van de FNP. Doordat het CDA een zetel wint en op zes uitkomt, neemt die partij de koppositie in de raad weer over. ,,Wy ha in glim fan ear ta ear mei dizze útslach”, zegt lijsttrekker en wethouder Jouke de Vries van het CDA. In Dantumadiel verloor de FNP een zetel, van twee naar een.

De ChristenUnie wist in veel Friese gemeenten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 nog een kleine winst te halen of zich in elk geval te handhaven. Gisteren leek dat laatste het hoogst haalbare. De partij stond op verlies in Harlingen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Heerenveen en in Achtkarspelen, al kan de CU in die gemeenteraad haar derde zetel waarschijnlijk houden.

Lees meer in het Friesch Dagblad van 22 maart

Reacties: