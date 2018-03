Regio woensdag, 21 maart 2018

In Fryslân zijn grafkosten relatief laag Leeuwarden - Met een gemiddelde van 2245 euro aan grafkosten voor de gemeentelijke begraafplaatsen is Fryslân een van de goedkoopste provincies van Nederland. Alleen de provincies Limburg en Noord-Brabant zijn met respectievelijk 1933 euro en 2296 euro goedkoper. Gemiddeld liggen de grafkosten in Nederland op 2812 euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta. Monuta onderzocht in totaal 1679 begraafplaatsen in 379 gemeenten. Er zijn in de provincie Fryslân wel grote verschillen per begraafplaats. De duurste Friese gemeente is Kollumerland die 4382 euro rekent, de goedkoopste is Vlieland met 1100 euro. Voor beide gemeenten is de looptijd twintig jaar. Overigens is het volgens Monuta voor nabestaanden lastig de kosten te vergelijken. Volgens Monuta moet de consument steeds meer speur- en rekenwerk verrichten om achter de totaalprijs van een graf te komen. ,,Onderhoudskosten, kosten voor het plaatsen van een grafmonument en administratiekosten worden afwisselend wel of niet in rekening gebracht”, meldt de uitvaartonderneming bij de presentatie van het onderzoek. Zo verschillen looptijden van grafrechten van tien tot soms wel veertig jaar. In Nederland kiest ongeveer 40 procent voor een begrafenis en 60 procent voor een crematie die over het algemeen goedkoper is.

