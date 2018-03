Regio woensdag, 21 maart 2018

Het is definitief: de bus stopt buiten het dorp Leeuwarden - Het protest vanuit de dorpen heeft niet gebaat. Vanaf juli rijden de bussen van lijn 51 (Leeuwarden-Oentsjerk-Dokkum) en lijn 54 (Leeuwarden-Stiens-Dokkum) niet meer door alle dorpen op de route. In plaats van in het centrum, wordt er bij meerdere dorpen aan de rand van het dorp gestopt. Het gaat om een proef om te kijken hoeveel tijdwinst er mee geboekt wordt. Als de proef positief uitpakt, wordt de route mogelijk definitief bij de nieuwe dienstregeling die in 2022 ingaat. Volgens gedeputeerde Johannes Kramer, die gisteren bekend maakte dat Gedeputeerde Staten definitief akkoord is met het ‘strekken van de buslijnen’, is het de bedoeling dat het aantal reizigers toeneemt. Alleen op deze manier is het volgens hem mogelijk een goede dienstregeling op het platteland in stand te houden. Doordat bussen niet meer naar het centrum van het dorp hoeven te rijden, wordt de reistijd korter en die tijdwinst kan worden gebruikt voor extra ritten op drukke lijnen. Reizigersorganisatie ROCOV Fryslân heeft een positief advies afgegeven. De dorpen hebben zich evenwel tot het laatst toe verzet tegen het idee. In een brief aan Provinciale Staten hebben de dorpsbelangen van Gytsjerk, Aldtsjerk, Rinsumageast, Burdaard en een werkgroep uit Gytsjerk hierover nog hun ongenoegen geuit in de hoop dat Provinciale Staten het tij nog wilden keren. Die hadden de gedeputeerde eerder opgedragen zich nog eens te buigen over de alternatieven die door de dorpen zelf zijn aangedragen. Dit is wel gebeurd, maar de provincie heeft de plannen toch niet overgenomen. ‘Spijtig is het om te constateren dat de provincie op geen enkele manier naar onze inbreng luisterde’, schrijven de dorpsbelangen, die samen de actiegroep 'De Bus hoort erbij’ hebben gevormd. Zo zal de buslijn die nu nog door Gytsjerk rijdt, langs een drukkere weg moeten stoppen. De reizigers moeten dan niet alleen langer fietsen of lopen naar de bushalte, maar ook een drukke weg oversteken. ‘Dit leidt tot gevaarlijke situaties.’

