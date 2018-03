Regio woensdag, 21 maart 2018

‘Stemmen, dat moet je gewoon doen’ Leeuwarden - Vandaag mogen inwoners van veertien Friese gemeenten naar de stembus. Het Friesch Dagblad ging in drie van die gemeenten langs om te vragen of burgers gaan stemmen en welke thema’s zij belangrijk vinden. ,,Ik ga op de ChristenUnie stemmen”, zegt Joke (62) uit Drachten (Smallingerland). ,,Ik vind stemmen een plicht. Ik doe het altijd, ook bij de landelijke verkiezingen. Ik stem op de ChristenUnie omdat die partij het dichtst bij mij staat. Ik ben ook tevreden over hoe zij het de afgelopen vier jaar hebben gedaan.” Het zijn vooral de christelijke waarden die belangrijk zijn voor de Drachtster. ,,Een stukje bewogenheid, een stukje rechtvaardigheid. Ik zie dat het beste terugkomen bij die partij.” Ook Lolke Wassenaar (69) uit Drachten gaat vandaag naar de stembus. ,,Waarom? Ik vind het een plicht en ik hoop dat mijn stem invloed heeft”, zegt Wassenaar. ,,Ik heb mijn keuze gemaakt, maar ik zeg niet op wie ik ga stemmen.” Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Wassenaar. ,,Ik vind het heel belangrijk dat er meer energieneutrale woningen komen. Ik heb gebeld met de fractievoorzitter van de partij waar ik op ga stemmen. Ik heb allerlei vragen gesteld over duurzaamheid. De antwoorden konden mij wel bekoren. Ik ga op het groenste lid stemmen en heb gevraagd wie dat was. De fractievoorzitter noemde een naam en was zo eerlijk te zeggen dat hij dat niet was. Die eerlijkheid kon ik erg waarderen.” ,,Wij stemmen altijd”, zegt Wieger Tolsma uit Nij Beets (Opsterland), die met zijn vrouw Baukje net geluncht heeft. ,,Vroeger deden we dat omdat het traditie was. Tegenwoordig doen we het toch wel wat meer vanuit onze idealen.” Hoeksteen De twee gaan stemmen op de ChristenUnie. ,,Die partij staat het dichtste bij ons”, zegt Baukje. ,,Zij komen het beste op voor de zwakkeren en de ouderen. Ik vind dat ze het ook op het gebied van onderwijs goed doen.” ,,Het gezin blijft voor ons de hoeksteen van de samenleving”, gaat Wieger verder. ,,Daar maakt de ChristenUnie zich ook hard voor.” Henk Opgelder(63), uit Nes, gaat ook naar de stembus. ,,Ik wil mijn stem niet verloren laten gaan”, zegt hij bij de Poiesz in Akkrum (Heerenveen). ,,En als mensen niet stemmen dan moeten ze ook hun mond houden vind ik.” Opgelder wil niet zeggen op welke partij hij gaat stemmen. Maar de kwestie rond de Sleepwet vindt hij belangrijk. ,,Van mij mag die wet er komen. Als je niks te verbergen hebt dan is er toch ook niks aan de hand? Bovendien weet de overheid toch al heel veel van de burgers. Privacy bestaat allang niet meer.” Mario Frieswijk uit Akkrum gaat ook stemmen. ,,Ik stem altijd. Dat moet je gewoon doen, vind ik. Ik ga op de FNP stemmen, om twee redenen. Ten eerste zijn dit lokale verkiezingen en dat is heel anders dan de landelijke. Daarom vind ik dat je op een lokale partij moet stemmen. Ik vind de landelijke partijen in de gemeente vaak meer opleidingspartijen voor Den Haag. En ten tweede de herindelingen, ik ben het er mee eens hoe de FNP dat wil doen.” ,,Je kan het nooit helemaal met een partij eens zijn”, gaat Frieswijk verder. ,,Maar voor zover ik overeenstemming kan hebben, is dat met de FNP.”

