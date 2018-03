Economie dinsdag, 20 maart 2018

Chinezen hebben klik met Leeuwarder architectenbureau

Leeuwarden - Achterbosch, compagnon Bart Zantman en collega Liang Wei hadden, toen ze hun project instuurden, hoge verwachtingen. ,,Maar het is natuurlijk een prachtige verrassing als je de prijs ook daadwerkelijk wint", zegt Achterbosch.

Het architectenbureau was zelf niet aanwezig bij de uitreiking in Londen. ,,Bart is ziek waardoor er heel veel op mijn schouders komt. Ik had geen tijd om ook nog naar de prijsuitreiking te gaan. Wel jammer, zeker nu we eerste werden in de categorie resort.”

De architecten wisten zelf dat ze iets bijzonders hadden neergezet in China: 34 luxueuze en ecologisch verantwoorde paalwoningen, gegroepeerd in een bamboebos langs een bergkam. ,,We wilden zo min mogelijk ecologische verstoring. Door de woningen op palen te bouwen, ontnemen we dieren en het bodemleven geen levensruimte.”

Ondanks de ligging op vijftien meter hoogte zijn de woningen, sinds 2014 in gebruik, rolstoeltoegankelijk. ,,De woningen zijn aan weerszijden van een heuvelrug gebouwd en met een brug van bamboe makkelijk te bereiken. De gasten worden in eerste instantie ontvangen bij het hotel dat daar al jaren staat en worden dan met een golfkarretje naar de woningen gereden.”

