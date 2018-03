Regio dinsdag, 20 maart 2018

Meisjesteam stoomt zich klaar voor lego-WK Noordhorn - De voormalige basisschool in Noordhorn is de uitvalsbasis voor het meidenteam Pretty Smart. Raymond Hendriks, vader van teamlid Anne-Maaike, runt vanuit dit gebouw de stichting LEGO Leis (Education and Innovation Studio). Zijn stichting promoot techniek op basisscholen. Elke zondag oefenen de zes (naast Anne-Maaike zijn dat Hiske Sterkenberg, Sara Withaar, Bree Kroeze, Yara Moorman en Susanne Meijer) hier hun vaardigheden. In een van de oude klaslokalen wordt met Lego gebouwd en geprogrammeerd, zodat een Legorobot foutloos een aantal opdrachten kan uitvoeren. En is een duurzaamheidsvraagstuk (waterschaarste) opgelost (douchewater opvangen, filteren en de wc mee doorspoelen) en met met behulp van Legoblokjes uitgebeeld. Ze oefenen soms wel vijf uur in de week. In deze laatste maand voor vertrek gaat het erom de puntjes op de i te zetten. Of ze een kans maken op de wereldtitel? ,,Ja, hoor”, knikt Sara zelfverzekerd. ,,We maken, net als iedereen, een kans. We zijn tenslotte allemaal winnaar van een land.” De teamleden van ‘Pretty Smart’ legoën al drie jaar samen. Ze waren een jaar of acht toen ze begonnen. Anne-Maaike vroeg wat vriendinnetjes en een buurmeisje om mee te doen aan wedstrijden. Hiske (dochter van Friesch Dagblad-columnist Yvonne Dijkstra) had helemaal geen ervaring met programmeren, maar bleek een waar talent. ,,Ik bin net sa opskepperich, mar om my hinne sizze se allegear dat ik it goed kin, dus dan is it faaks ek wol sa.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 20 maart.

