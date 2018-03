Geloof & Kerk maandag, 19 maart 2018

Pesten om merkloze gympies? Dat gaat er bij Danny niet in Drachten - Op 32 rooms-katholieke basisscholen in Fryslân spelen leerlingen deze week het educatieve bordspel Kinderen en Armoede. Bisschop Ron van den Hout deed gisteren mee op de Sint Lukasschool in Drachten. ,,Je hebt voor je verjaardag een shirt dubbel gekregen. Wat doe je? Ruilen of weggeven aan een vriend die niet rijk is?” Jayden hoeft niet lang na te denken over het antwoord op dit dilemma: ,,Ik zou het weggeven.” Zafirah is nog niet overtuigd. ,,Als het Levi’s of Tommy Hilfiger is geef ik het echt niet weg. Dan zou ik het zelf houden. Daar ben ik heel egoïstisch in.” ,,Maar”, meent Lisette, ,,die vriendin heeft het toch veel harder nodig?” Zo ontspinnen zich gesprekjes over armoede in de Nederlandse samenleving aan de hand van het bordspel Kinderen en Armoede van Solidair Fryslân. Het spel wordt gespeeld door zo’n 28 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 (negen tot twaalf jaar) van de rooms-katholieke basisschool Sint Lukas in Drachten. Dit is een Jenaplanschool, dus zijn de kinderen eraan gewend dat ze bij sommige lessen met verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Vijf groepjes kinderen zitten rond evenzovele ganzenbord-achtige spelborden gebogen. Elk kind heeft een bij loting toegewezen rol gekregen: arm of rijk. Bij het passeren van start ontvangt een arm kind twee euro zakgeld, en een rijk kind vier euro. Zo blijkt het voordeel gaandeweg het spel steeds aan de rijke kinderen toe te vallen. Onderweg trekken ze opdrachtkaartjes. Als ze hun medespelers weten te overtuigen van hun oplossingen, krijgen ze een beloning. Jurre trekt een kaartje: ‘Je moet voor school een pen en multomap kopen. Je durft het niet aan je moeder te vragen omdat die alles duur vindt. Wat doe je?’ Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 maart

