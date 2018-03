Geloof & Kerk maandag, 19 maart 2018

Bij Hét Aanbod in Haulerwijk lezen ze zelf ook de boeken die ze verkopen

25 jaar geleden begon de Onafhankelijke Baptistengemeente Immanuël in Haulerwijk een evangelisatieproject in de vorm van een evangelische boekhandel. In 2018 is Hét Aanbod nog altijd springlevend.

Je vraagt je af hoe het komt dat Christa Lise zegt dat evangelische boekhandel Hét Aanbod in Haulerwijk wel wat meer naamsbekendheid kan gebruiken. De winkel zit op een toplocatie in het dorp, in het winkelcentrum waar nog altijd diverse winkels bestaansrecht hebben. Uniek voor een dorp als Haulerwijk - dik drieduizend inwoners - maar toch gaan mensen uit deze omgeving naar christelijke boekhandels in Roden of Drachten. ,,Ze weten gewoon niet dat we hier zitten”, zegt Christa.

Het ligt niet aan het assortiment of de sfeer in de winkel. Binnen is alles verkrijgbaar. Opvallend is de grote diversiteit aan wens- en bemoedigingskaarten die hier te koop is. Ook zijn de schappen met cd’s groter dan in andere winkels die in deze artikelenserie zijn bezocht.

Verantwoordelijk voor de cd- en dvd-inkoop is vrijwilliger Janneke Algra. ,,Nieuwe cd’s blijven toch goed verkopen, merk ik”, zegt ze. ,,Als er een nieuw album is van Matthijn Buwalda, Sela of Opwekking zie je dat daar veel klanten op afkomen.”

Als er een concert is van een bepaalde artiest, zoals The Psalm Project afgelopen weekend, speelt de winkel daar op in bij de inkoop van cd’s van die band.

In Leek, twaalf kilometer verderop, wordt een keer in de maand een christelijke film vertoond. Hét Aanbod merkt dan dat er meer vraag komt naar de titels die daar draaien. Janneke: ,,Soms zijn die films zo nieuw dat ze nog niet eens op dvd verkrijgbaar zijn.”

