Regio maandag, 19 maart 2018

Bouw Pathé-bioscoop ligt stil om kosten

Leeuwarden - Het werk aan de nieuwe Pathé-bioscoop in het centrum van Leeuwarden is gestaakt. De directie van de bioscoopketen heeft dat aan de gemeente Leeuwarden laten weten. Als reden voert Pathé de ‘stijgende bouwkosten van het huidige ontwerp’ aan. De gemeente heeft om opheldering gevraagd, maar die is nog niet gegeven. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Duidelijk is wel dat de nieuwe bioscoop niet in november open gaat, zoals gepland. Pathé stelt dat er gesprekken worden gevoerd met verschillende partijen om de bioscoop alsnog binnen het budget neer te zetten en zo snel als mogelijk met de bouwwerkzaamheden te starten.

Een belangrijke voorwaarde voor de komst van Pathé naar het Ruiterskwartier was juist het ontwerp. Omdat de bioscoop tussen het Paleis van Justitie en de Harmonie moet komen, werden strenge eisen gesteld aan het ontwerp. Welstandscommissie Hûs en Hiem stuurde meerdere malen de plannen voor de bioscoop terug voordat ze in juni vorig jaar akkoord ging met de tekeningen.

Nu Pathé aangeeft dat de kosten voor het huidige ontwerp zodanig zijn gestegen dat de bouw is stilgelegd, lijkt de kans reëel dat Pathé aanpassingen aan het ontwerp wil doen. De gemeente Leeuwarden geeft in de brief aan de raad al aan, daar niet zonder meer mee akkoord te zullen gaan. Wel zal de gemeente haar toezichthoudende rol uitvoeren.

Discussie

Opvallend is dat Pathé een maand geleden weigerde mee te werken aan een discussie over de nieuwe bioscoop, georganiseerd door Architectuurclub Attiek in Leeuwarden. De architecten van de nieuwe bioscoop zouden op die bijeenkomst in discussie gaan met belangstellenden.

De nieuwe bioscoop aan het Ruiterskwartier moet plaats bieden aan duizend stoelen in zeven zalen. Met de bouw zou een bedrag van ruim zes miljoen euro gemoeid zijn. De gemeente Leeuwarden is geen partij bij de bouw van de bioscoop. Wel heeft de gemeente voor een bedrag van meer dan een miljoen euro de grond bouwrijp gemaakt, waarna Pathé die voor anderhalf miljoen van de gemeente heeft gekocht.

Het bouwbedrijf dat het casco en de gevel van de bioscoop in Leeuwarden voor Pathé zou bouwen is Aan de Stegge uit Goor. De afbouw wordt door andere bedrijven gedaan. Aan de Stegge is ook verantwoordelijk voor het voorbereidende grondwerk. Dat lijkt nog niet voltooid. Zowel Pathé, Aan de Stegge als de gemeente Leeuwarden waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Het stilleggen van de bouw van de Pathé is de tweede grote tegenslag bij de bouw van culturele voorzieningen in Leeuwarden in korte tijd. In februari werd duidelijk dat de verbouwing van de Blokhuispoort was stilgelegd. Daar bedraagt het tekort op het bouwbudget enkele miljoenen.

Reacties: