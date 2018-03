Regio maandag, 19 maart 2018

Volledig Friestalig magazine in de maak

Leeuwarden - De Ried fan de Fryske Beweging wil in november een nieuw tijdschrift uitbrengen dat volledig in het Fries is geschreven. ,,Der komt gjin wurd Nederlânsk yn”, zegt voorzitter Pier Bergsma. Het is de bedoeling dat het tijdschrift eens in de twee maanden verschijnt.

De belangenorganisatie voor de Friese taal en cultuur gaf voorheen het tijdschrift Swingel uit dat vier keer per jaar verscheen. Na enkele decennia werd hier vorig jaar de stekker uitgetrokken. ,,Op it lęst stie it blęd hast elke kear wer fol mei stikken oer de Fryske taal en hoe min of hoe goed it dęr mei giet. It nije tiidskrift moat breed tagonklik węze en oer in grut ferskaat fan űnderwerpen gean dy’t mei Fryslân te krijen hawwe, lykas kultuer en sport. Der moatte dingen yn stean dy’t oaren noch net bringe.”

Het eerste nummer verschijnt tijdens de Fedde Schurer-lezing in november en wordt bekostigd vanuit de Fryske Beweging en uit verkoop van advertenties. De organisatie is sinds vorig jaar bezig met de ontwikkeling van het nieuwe blad. ,,Wy fine it wichtich dat der wer in Frysktalich tydskrift komt. Om de taal yn stân te hâlden moat der ek genôch te lęzen węze yn it Frysk.” Aanvankelijk hoopte de raad op een subsidie van de provincie. ,,Dan hiene wy no al it earste nűmer útbrocht.” De Fryske Beweging wil wederom een poging doen om subsidies binnen te halen om ervoor te zorgen dat het blad ook na november met regelmaat kan blijven verschijnen. Van de eerste editie worden tweeduizend exemplaren gedrukt. Er is nog geen definitieve naam voor het blad gekozen. ,,Wy sitte te tinken oan De nijere.”

Reacties: