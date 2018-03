Regio zaterdag, 17 maart 2018

Eerste kievitsei van Fryslân gevonden bij It Heidenskip

It Heidenskip - Het eerste kievitsei van Fryslân van 2018 is gisteren gevonden. Het ei lag in de buurt van It Heidenkip. Reimer Miedema (20) uit It Heidenskip was daar op zoek met Jesper de Vries (21) uit Koudum en zag het ei om drie minuten over zes liggen. Het ei is gisteren gelotterd.

Miedema vond al meerdere eerste eieren, waaronder van de jeugdvogelbond en van zijn basisschool. ,,Mar dit is it echte”, meldt hij blij. Hij en zijn kompaan zagen in het weiland twee vogels met veel bombarie wegvliegen. ,,Wy tochten earst dat it neat wie. Neffens ús teory fleant de twadde fûgel altyd in bytsje sneaky fuort.” Toch gingen ze even kijken, en Miedema zag het ei net iets eerder dan De Vries.

Miedema wordt vandaag gehuldigd door commissaris van de Koning Arno Brok. Hij zal naar het weiland komen waar het ei gevonden is.

